Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji), czyli nowy, intensywnie rozwijany standard telekomunikacyjny m a umożliwić nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Taka technologia ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy (Internet of Things - IoT), usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Pod koniec października 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, Polski Fundusz Rozwoju oraz operatorzy telekomunikacyjni podpisali porozumienie w sprawie rozpoczęcia prac nad powołaniem spółki Polskie 5G do budowy wspólnej infrastruktury usług w technologii 5G. Operatorzy telekomunikacyjni, którzy weszli do porozumienia to Exatel, Orange Polska, T-Mobile Polska i Polkomtel, "przy udziale" operatora sieci Play.

"Przeprowadzone w 2019 roku testy zakończyły w grudniu przygotowania Plusa do stworzenia i uruchomienia pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G. Obecnie rozpoczęła się już budowa sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz" - napisano w komunikacie.

Budowa sieci 5G Grupy Cyfrowy Polsat na początku ma być realizowana w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Na jej potrzeby zostały przeznaczone zasoby w paśmie 2600 MHz, które mają pozwolić na uzyskanie prędkości przesyłu danych na poziomie powyżej 500 Mb/s.

Sieć ma być realizowana w technologii TDD (Time Division Duplex), która pozwala na realizację transmisji danych z wykorzystaniem jednego, wspólnego fragmentu pasma do naprzemiennej w czasie transmisji downlink oraz uplink.

W komunikacie dodano, że w pierwszym kwartale 2020 roku jest planowane uruchomienie sieci 5G na około 100 stacjach bazowych. Stacje bazowe będą wyposażane w nowoczesny sprzęt sieciowy 5G dostarczony przez firmy Nokia i Ericsson.(PAP)

W grudniu Play - inny operator 5G - poinformował, że planuje udostępnić sieć w technologii 5G na terenie aglomeracji trójmiejskiej, dzięki modernizacji ponad 100 stacji bazowych działających w paśmie 2,1 GHz.

Do 2020 r. Komisja Europejska chce objąć siecią 5G przynajmniej po jednym mieście każdego kraju członkowskiego, a do 2025 r. powinny zostać wyposażone w nią wszystkie duże miasta w UE oraz główne szlaki transportowe. Główne parametry sieci 5G to 1 Gb/s transferu, a także opóźnienie mniejsze niż 5 milisekund oraz obsługa ponad 100 urządzeń na metr kwadratowy powierzchni.

