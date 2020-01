"Projekt jest realizowany przez spółkę PKP LHS, Xian Free Trade Port Construction and Operation Co oraz partnerów z Kazachstanu. To pierwszy pociąg z Chin, który wykorzystuje zalety szerokiego toru LHS oraz Euroterminala w Sławkowie" - poinformowała spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), operator kończącej się w Sławkowie linii.

Euroterminal w Sławkowie k. Dąbrowy Górniczej to najdalej wysunięte na zachód Europy miejsce, gdzie sięga wiodący ze Wschodu szeroki tor kolejowy. Linia o szerokim rozstawie toru (1520 mm) styka się tu z linią normalnotorową (1435 mm). Terminal, po modernizacji infrastruktury, jest gotowy do przyjmowania ładunków, które do naszej części Europy mogą docierać koleją z Chin.

Pierwszy pociąg intermodalny (kontenerowy) szerokim torem wyruszył do stacji Sławków w Wigilię świąt Bożego Narodzenia. Przejedzie w sumie 9477 km przez Chiny, Kazachstan, Rosję, Ukrainę i wjedzie do Polski przez przejście graniczne Izow/Hrubieszów.

Od Dostyku na granicy chińsko-kazachskiej aż do stacji końcowej Sławków LHS pociąg jedzie trasą szerokotorową 1520 mm. Oznacza to, że nie ma konieczności przeładunku kontenerów na granicy z Unią Europejską. Jest to pierwszy przewóz tzw. Nowym Jedwabnym Szlakiem do Europy z wykorzystaniem linii LHS oraz Euroterminala Sławków.

LHS to najdłuższa linia szerokotorowa w Polsce przeznaczona do transportu towarowego. Łączy kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow z woj. śląskim. Liczy prawie 400 km i biegnie przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie. Linia LHS jest w wyłącznym użytkowaniu zarządcy - spółki PKP LHS w Zamościu.

Rozwój projektu może sprawić, że Euroterminal Sławków stanie się ważnym punktem przeładunkowym na trasie kolejowej łączącej Daleki Wschód - przede wszystkim Chiny - z Europą zachodnią, tworząc tańszą i szybszą alternatywę dla transportu towarów drogą morską. W Sławkowie towary ze wschodu mogą być przeładowywane na inne pociągi, które dostarczą je do odbiorców w zachodniej i południowej Europie.

W ostatnich latach prowadzący do Sławkowa szeroki tor był rzadko wykorzystywany. Spadek ilości przewożonych tym szlakiem ładunków terminal skutecznie zastąpił ładunkami z polskich portów oraz innych kierunków, z wykorzystaniem linii normalnotorowej. W minionych latach terminal przeładowywał rocznie ok. 100-150 tys. kontenerów, przy nawet dwukrotnie większych zdolnościach przeładunkowych.

Udziałowcami spółki Euroterminal Sławków są: katowicka Grupa CZH oraz spółki PKP Cargo i PKP LHS. Obiekt jest terminalem uniwersalnym, gdzie mogą być przeładowywane zarówno kontenery, jak i towary masowe - koks, węgiel, wyroby stalowe, biomasa czy ziarno. W ostatnich latach terminal rozwijał m.in. połączenia w ramach korytarza transportowego Północ-Południe. Obsługiwane są m.in. połączenia w relacji Gdańsk–Sławków oraz Sławków–Maddaloni (k. Neapolu) we Włoszech i Sławków-Schwarzheide w Niemczech.

>>> Czytaj też: LOT zmienia trasy. Przewoźnik nie będzie latał przez przestrzeń powietrzną Iranu