"Zaproszenie (Komisji Weneckiej - PAP) powinno być sformułowane ze strony państwa, a na gruncie przepisów marszałek Senatu nie jest reprezentantem państwa w tym sensie, że czym innym byłoby zaproszenie ze strony ministra spraw zagranicznych, czym innych ze strony prezesa Rady Ministrów czy Rady Ministrów" - powiedział w Radiu Plus Mucha.

Dodał, że kompetencja konstytucyjna prowadzenia polityki zagranicznej należy wspólnie do rządu i prezydenta. "Natomiast marszałek Senatu nie ma żadnych kompetencji dotyczących kreowania polityki zagranicznej" - wskazał.

"Dla mnie szokujące i zaskakujące jest to, że próbuje się tworzyć ośrodek prowadzenia polityki zagranicznej niezależny od administracji rządowej " - wyjaśnił.

Na pytanie czy prezydent będzie brał pod uwagę opinię KW, prezydencki minister odpowiedział, że to Senat powinien się skupić nad tą ustawą oraz że prace nad nią są w toku.

Delegacja Komisji Weneckiej, w której składzie są eksperci z Bułgarii, Irlandii, Szwecji i Niemiec, przyjechała w czwartek do Warszawy na dwudniowe rozmowy w związku z pracami nad przygotowaniem opinii na temat nowelizacji m.in. Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym. W związku z tym, że Senat ma zająć się nowelizacją ustaw sądowych na posiedzeniu w dniach 15-17 stycznia, KW postanowiła, że jej sprawozdawcy przygotują opinię w trybie pilnym.

Na piątek KW ma zaplanowane spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, zaś o godz. 11 w Sądzie Najwyższym, gdzie spotka się m.in. z I prezes SN Małgorzatą Gersdorf. Prawdopodobnie dojdzie też do spotkania delegacji KW z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie poinformowano, na jakim szczeblu odbędzie się to spotkanie.

Swoje rozmowy delegacja Komisji Weneckiej rozpoczęła w czwartek. Spotkała się wtedy z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, a także wicemarszałek Sejmu i kandydatką PO na prezydenta Małgorzatą Kidawą-Błońską. Z delegacją rozmawiali też m.in. posłowie klubów opozycyjnych, w tym Koalicji Obywatelskiej oraz senatorowie PiS.

Komisja Wenecka to skrótowa nazwa Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo. Jest to organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego, powołany w 1990 roku w związku z upadkiem komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, by pomóc im w demokratycznych przemianach.

W skład KW wchodzi około 100 ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. Należą do niej obecnie 62 państwa, oprócz europejskich także między innymi USA, Izrael, Szwajcaria i Korea Południowa. Polska jest członkiem Komisji Weneckiej od 1992 roku. Opinie Komisji Weneckiej nie są wiążące, gdyż organ ten ma charakter doradczy i jego zadaniem jest pomaganie państwom w rozwijaniu demokracji. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt