ML System liczy na wzrost sprzedaży instalacji fotowoltaicznych



Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - ML System liczy na wzrost sprzedaży instalacji fotowoltaicznych w związku z drugim naborem w ramach programu "Mój prąd", który rozpocznie się 13 stycznia 2019 roku, podała spółka.

"W budżecie programu zostało jeszcze ponad 900 mln zł. Obserwujemy rosnące zainteresowanie naszą ofertą dedykowaną klientom indywidualnym, co powinno zaowocować wzrostem sprzedaży w tym segmencie. Liczymy ponadto, że zapowiedzi przedstawicieli NFOŚiGW dotyczące rozszerzenia grona beneficjentów programu 'Mój prąd' o budynki wielorodzinne szybko się zmaterializują" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

W pierwszym etapie, zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), wsparto 17,5 tys. instalacji PV na łączną kwotę 90 mln zł (dotacje wypłacone oraz zatwierdzone do wypłaty). Pozwoli to wygenerować 100 GWh energii w ciągu roku, podano także.

Budżet rządowego programu "Mój prąd" ma wynieść 1 mld zł, a pojedynczy prosument może ubiegać się o dofinansowanie do 5 tys. zł. Przy zakładanej cenie instalacji rzędu 20 tys. zł spółka określa potencjał rynku na 4 mld zł.

ML System oferuje moduły fotowoltaiczne wytworzone w Polsce, w swojej fabryce w podrzeszowskim Zaczerniu.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

(ISBnews)