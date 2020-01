Bloomberg Economics (BE) szacuje, że słaby wzrost Wielkiej Brytanii na tle innych porównywalnych gospodarek świata sugeruje, że od referendum w 2016 r. brexit kosztował Wyspiarzy około 130 miliardów funtów (170 miliardów dolarów). A w ocenie BE koszty brexitu dla gospodarki Wielkiej Brytanii nadal będą rosnąć i to mimo zdecydowanego zwycięstwa premiera Borisa Johnsona w przedterminowych wyborach w grudniu.

Z wyliczeń Bloomberg Economics wynika, że w tym roku koszt brexitu zwiększy się o kolejne 70 miliardów funtów, które nie trafią do PKB, co od referendum w 2016 r. łącznie daje kwotę ponad 200 mld funtów (około 260 mld dolarów).

