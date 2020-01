Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Władze firmy technologicznej Bit Evil zdecydowały się na zmianę nazwy, aby lepiej oddać specyfikę obecnie prowadzonej działalności, podała spółka. Spółka wypracowała w 2019 r. prawie 1,5 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 259% r/r. Skokowy wzrost sprzedaży to efekt rozwoju portfolio zagranicznych projektów realizowanych przez software house Codeaddict działający w ramach Bit Evil.



"Bit Evil od blisko 12 miesięcy działa głównie jako software house. W tym czasie zmieniliśmy nie tylko profil działalności, ale przede wszystkim ponad trzykrotnie zwiększyliśmy skalę biznesu. Zaczęliśmy również mocno rozwijać się na rynkach zagranicznych, zdobywając klientów wśród technologicznych firm oraz prestiżowych uczelni z USA i Wielkiej Brytanii. Wszystkie te zmiany skłoniły nas do decyzji o zarekomendowania naszym akcjonariuszom nowej nazwy spółki, która w pełni oddaje bieżącą działalność i kierunki rozwoju. Jest to również symboliczny koniec okresu udanej transformacji spółki. Jeszcze w tym kwartale zwołamy NWZA, które odniesie się do tej propozycji" - powiedział prezes Sebastian Goliński, cytowany w komunikacie.



Tylko w grudniu spółka zanotowała 384 tys. zł przychodów, czyli na porównywalnym poziomie, co w całym 2018 roku. W ubiegłym roku firma realizowała projekty m.in. dla London Business School czy Uniwersytetu Illinois. Pracowała też m.in. dla londyńskiego startupu Meet.mba, tworzącego platformę networkingowo-komunikacyjną dla studentów i absolwentów programów MBA, wskazano również.



"Ubiegły rok to dopiero początek naszej ekspansji zagranicznej, choć widzimy już wymierne efekty tych działań na poziomie przychodów oraz zysków. W tym roku mamy konkretny plan, który pozwoli nam umocnić pozycję na zagranicznych rynkach, a jednocześnie kontynuować dynamiczny wzrost przychodów i wyniku finansowego. Od strony biznesowej pomaga nam wejście do środowiska zachodnich startupów i otrzymywane rekomendacje od klientów. Z punktu widzenia finansowego niezwykle ważna jest również elastyczność cenowa związana z faktem, że zdecydowana większość naszych kosztów wyrażona jest w polskich złotych, a fakturujemy klientów w dolarach lub euro" - podsumował Goliński.



Bit Evil to technologiczna firma, której głównym obszarem działalności jest software house działający pod marką Codeaddict. Spółka koncentruje się na segmencie rynku technologii oraz usług deweloperskich i konsultingowych w zakresie projektowania, implementacji i wdrażania na rynki docelowe oprogramowania, w tym głównie aplikacji mobilnych oraz webowych. Spółka od 2017 r. jest notowana na NewConnect.



