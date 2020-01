Unimot chce mieć min. 80 stacji Avia na koniec 2020 roku



Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Liczba stacji Avia w Polsce na koniec 2020 roku powinna wynieść minimum 80 placówek, poinformował ISBnews prezes spółki Adam Sikorski. Wcześniej w strategii na lata 2018-2023 Unimot przewidywał, że na koniec 2020 roku sieć Avia będzie liczyła 100 stacji.

Na koniec 2019 roku liczba stacji Avia wyniosła łącznie 50 placówek, wliczając obiekty z podpisanymi umowami, do których Unimot już dostarczał paliwa, ale które jeszcze nie działały w barwach Avia.

"Stacji z szyldem Avia było nieco mniej, ale zakładam, że do końca stycznia placówki, z którymi mamy podpisane umowy i do których już dostarczamy paliwa, będą działać w pełnych barwach Avia" - powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews.

"To trochę mniej niż pierwotnie zakładaliśmy, ale skupiliśmy się w minionym roku na zmianach w zespole zarządzającym rozwojem sieci, a także dopracowaniu koncepcji sklepu, w związku z obecną tendencją przenoszenia ciężaru z samych paliw na produkty i usługi pozapaliwowe. Ponadto, koncentrowaliśmy się na najbardziej efektywnych lokalizacjach" - dodał.

Jak zastrzegł prezes, w 2019 roku dwie stacje 'wypadły' także z sieci Avia, ze względu na niespełnianie standardów.

"Najbardziej jednak cieszą mnie perspektywy na 2020 rok. Zakładam, że na koniec roku będziemy mieli minimum 80 stacji, przy czym będą to placówki w dobrych lokalizacjach, sprzedające zadowalające wolumeny" - podkreślił Sikorski.

Według niego przeciętne nakłady inwestycyjne, jakie ponosi Unimot na jedną stację Avia - mimo że są to w zdecydowanej większości placówki franczyzowe - to 150-200 tys. zł.

"W 2020 roku te nakłady mogą nawet nieco wzrosnąć, właśnie ze względu na większy nacisk na kącik kawowy i wyposażenie sklepu" - zaznaczył.

Szef Unimotu zapewnił, że określony w strategii spółki długofalowy cel osiągnięcia 200 stacji Avia na koniec 2023 roku, choć może dziś wydawać się ambitny, jest wciąż w pełni do osiągnięcia.

"Na chwilę obecną nie planujemy go korygować" - podsumował.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)