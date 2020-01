Orban zarzucił adwokatom, że robią „biznes”, wykorzystując „pojemne i absurdalne” unijne przepisy dotyczące warunków odbywania kary pozbawienia wolności.

„Ponieważ liczba (więźniów, którym przyznano odszkodowania) przekroczyła 10 tys. i chyba już nawet osiągnęła 12 tys., a wypłacona suma wyniosła 10 mld ft (30 mln euro), to rząd uważa, że trzeba położyć temu kres” – powiedział Orban.

„Moim zdaniem jest to nadużywanie prawa. A jeśli rząd stwierdza nadużywanie prawa, to trzeba natychmiast zawiesić wypłaty (odszkodowań), i to zrobimy. Niezwłocznie zwrócimy się do parlamentu, żeby zmienili przepisy” – oznajmił.

Według raportu Rady Europy z 2018 r. Węgry są państwem UE, w którym występuje największe przepełnienie więzień. Pod koniec 2018 r. karę więzienia odbywało ponad 16 tys. osób, co oznacza, że przepełnienie wynosiło 113 proc.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)