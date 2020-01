Senatorowie zaproponowali poprawki do specustwy ws. ASF

Źródło: PAP

Podczas piątkowej debaty senatorowie na posiedzeniu plenarnym zaproponowali poprawki do specustawy dot. zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Zostały one skierowane do rozpatrzenia w połączonych komisjach rolnictwa i środowiska, która zebrała się jeszcze w piątek.