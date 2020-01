Niemcy: Media: szczyt w sprawie Libii to sukces, ale jeszcze niczego nie gwarantuje

Źródło: PAP

Niemiecka prasa jednogłośnie chwali w poniedziałek rezultaty niedzielnego szczytu w Berlinie poświęconego Libii. Media ostrzegają jednak, by nie popadać w euforię, gdyż jest to dopiero pierwszy krok na drodze do pokoju w rozdartym wojną domową kraju.