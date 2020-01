BAH ma dziś otrzymać od JLR pisemne potwierdzenie przedłuż. umowy do 31 III 2021



Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) ma dziś otrzymać pisemne potwierdzenie ustnej deklaracji Jaguar Land Rover Deutschland (JLR) o przedłużeniu terminu obowiązywania umowy importerskiej do 31 marca 2021, wynika z komunikatu spółki.

"Przedstawiciele emitenta odbyli telekonferencję z przedstawicielami Jaguar Land Rover Deutschland GMBH (JLR) - spółką będącą centralą koncernu Jaguar Land Rover w regionie europejskim. W trakcie telekonferencji, przedstawiciele JLR poinformowali emitenta, iż JLR jednostronnie podjął decyzję o bezwarunkowym, tj. bez określenia minimalnej liczby sprzedanych samochodów, przedłużeniu terminu obowiązywania umowy importerskiej z dnia 31 maja 2016 r. do dnia 31 marca 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Emitent wskazuje, iż powyższa informacja jest jedynie informacją ustną, nie znajdującą odzwierciedlenia w żadnym pisemnym zobowiązaniu JLR, a ponadto jest sprzeczna z ostatnim stanowiskiem pisemnym wysłanym w dniu 13 stycznia 2020 r. przez JLR do emitenta, podano także.

"Jednocześnie przedstawiciele JLR wskazali, iż w najbliższy poniedziałek, tj. w dniu 20 stycznia 2020 r., JLR przedstawi emitentowi pisemne potwierdzenie podjętej decyzji o przedłużeniu terminu obowiązywania umowy importerskiej do dnia 31 marca 2021 r." - czytamy dalej.

Wcześniej BAH otrzymał od Jaguar Land Rover (JLR) informację potwierdzającą termin zakończenia współpracy w ramach umowy importerskiej w dniu 31 lipca 2020 r.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)