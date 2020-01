T-Bull wchodzi w segment premium gier mobilnych z nową produkcją: 'InfiniteCorp'



Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - T-Bull wchodzi w segment premium gier mobilnych z nową produkcją: "InfiniteCorp", podała spółka. W najbliższym czasie gra wejdzie w fazę pre-order i pre-rejestracji.

"Nowa gra od Wrocławian stanowi dla studia wyjątkowe wyzwanie z kilku powodów. Przede wszystkim T-Bull stara się stawiać nacisk na interesującą rozgrywkę, która nie wpisuje się w znane standardy. Dlatego 'InfiniteCorp' to zupełnie nowa produkcja, która łączy w sobie kilka różnych gatunków gier. Ponadto, jest to pierwszy tytuł premium przeznaczony na urządzenia iOS i Android od T-Bull" - grę będzie można kupić w Polsce już za 13,99 zł" - czytamy w komunikacie.

"'InfiniteCorp' to dla nas krok w zupełnie innym kierunku niż dotychczas. Gra premium, która prezentuje przed graczem spójną linię fabularną, w której na każdym kroku gracz staje przed naprawdę trudnymi wyborami to dla nas coś wyjątkowego" - skomentował współzałożyciel i członek zarządu T-Bull Damian Fijałkowski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że produkcja to kolejny krok w celu dywersyfikacji naszego portfolio.

"Eksplorujemy nowe pola, które mogą być kolejnym źródłem przychodów z olbrzymim potencjałem. Udowadniamy, że zależy nam na jakości" - wskazał Fijałkowski.

"'InfiniteCorp' wchodzi w najbliższym czasie w fazę pre-orderów i pre-rejestacji, na App Store i Google Play. Dobra nowina dla graczy z Polski jest taka, że w najnowszą produkcję studia T-Bull zagrają zarówno po angielsku jak i w ojczystym języku. Gra docelowo ma być dostępna w wielu językach. Na chwilę obecną deweloper nie zdradza dokładnej ilości planowanych tłumaczeń" - czytamy dalej.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

