Kościński odwiedzi Davos w dniach 21-23 stycznia br., będzie jednym z czterech przedstawicieli najwyższych władz Polski. Do Davos - jak podano - uda się również prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jacek Sasin.

„Spotkania z udziałem szefa MF skoncentrowane będą wokół tematów finansowych i ekonomicznych. Minister będzie uczestniczył w szeregu wydarzeń plenarnych – organizowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne i Dom Polski w Davos – oraz bilateralnych, zarówno z przedstawicielami rządów, organizacji międzynarodowych, jak i biznesu” – napisano.

Dom Polski w Davos to przestrzeń zorganizowana przy współpracy Banku Pekao i PZU. Ma promować Polskę, jako dobry kierunek dla inwestycji oraz promować naszą gospodarkę i kulturę. Większość spotkań z udziałem szefa resortu odbędzie się w Domu Polskim. Minister Kościński weźmie udział w uroczystym otwarciu Domu.

Według MF, jednym z kluczowych wydarzeń będzie debata „Collaboration Among Banks and with Government Benefiting Economic Growth”. Kościński weźmie też m.in. udział w panelu pn. „CEEplus Index: Opportunities and Benefits for the CEE”.

W planie jest również obecność ministra w warsztatach na temat roli MŚP w osiąganiu globalnych celów integracji finansowej. W wydarzeniu tym zapowiedziała swój udział m.in królowa Nideralandów, Máxima.

Spotkania Światowego Forum Ekonomicznego (Annual Meetings) co roku gromadzą w jednym miejscu głowy państw, rządów i największych przedstawicielami światowego biznesu. Udział w szczycie w Davos jest możliwy wyłącznie na zaproszenie. (PAP)

Z Davos Marcin Musiał

Autor: Marcin Musiał