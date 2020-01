W samym grudniu ub.r. liczba ta wyniosła 20 101, czyli wzrosła o 4 proc. r/r, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 3,4 proc..

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w grudniu 13 035 pozwoleń (spadek o 0,1 proc. r/r i wzrost o 5,5 proc. m/m) i 167 346 w ciągu 12 miesięcy 2018 r. (wzrost o 4,6 proc. r/r), podał również GUS.

"W okresie dwunastu miesięcy 2019 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 268,5 tys. mieszkań, tj. o 4,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2018. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (167,3 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (96,8 tys.), tj. odpowiednio o 4,6 proc. i 5,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,4 proc. ogółu mieszkań. Mniej niż w okresie dwunastu miesięcy 2018 r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (1 364 mieszkań wobec 1 732) oraz w pozostałych formach budownictwa (2 996 wobec 3 932)" - czytamy w komunikacie.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2019 r. wzrosła o 6,9 proc. r/r i wyniosła 237 281, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W samym grudniu ub.r. liczba ta wyniosła 15 858, czyli wzrosła o 43 proc. r/r i spadła o 16 proc. m/m.

W grupie deweloperów w grudniu ub.r. odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 45,7 proc. r/r do 11 616. Od początku roku ich liczba sięgnęła 142 022, czyli wzrosła o 7,9 proc. r/r podał także Urząd. "Szacuje się, że na koniec grudnia 2019 r. w budowie pozostawało 825,8 tys. mieszkań, tj. o 3,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2018" - czytamy w komunikacie.

Mieszkania oddane do użytku

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2019 r. wzrosła o 12 proc. r/r do 207 224, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W samym grudniu ub.r. liczba ta wyniosła 22 931, czyli wzrosła o 14,8 proc. r/r i o 17,6 proc. m/m.

Deweloperzy w grudniu 2019 r. oddali do użytkowania 14 636 mieszkań, co oznacza wzrost o 13,4 proc. r/r. W całym 2019 r. liczba ta wyniosła 130 935 (wzrost o 16,6 proc. r/r), podał również GUS.

"Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 2019 r. oddano do użytkowania 207,2 tys. mieszkań, tj. o 12 proc. więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 130,9 tys. mieszkań (16,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.), natomiast inwestorzy indywidualni - 69,6 tys. mieszkań, tj. o 5,1 proc. więcej niż w 2018 r. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 96,8 proc. ogółu mieszkań oddanych do użytkowania. Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (2 115 wobec 3 024); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 4 575 mieszkań, tj. o 30,6 proc. więcej" - czytamy w raporcie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie I-XII 2019 r. wyniosła 18,4 mln m2, czyli o 10,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2018. W porównaniu do okresu styczeń grudzień 2018 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmniejszyła się o 1,5 m2 - do

poziomu 88,8 m2, podał też GUS.

