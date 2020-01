XTPL rozpoczęło współpracę z koncernem Osram



Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - XTPL oraz Osram Opto Semiconductors GmbH podpisały umowę inicjującą ewaluację technologii polskiej spółki do zastosowania przy tworzeniu połączeń przewodzących dla półprzewodników, obecnych w urządzeniach oświetleniowych, podało XTPL. Realizacja podpisanego przez partnerów porozumienia ma na celu potwierdzenie parametrów technologii rozwijanej i komercjalizowanej przez XTPL oraz ocenę możliwości zaimplementowania jej do procesów produkcyjnych Osram.

"Niemiecki Osram nawiązał z nami kontakt, ponieważ poszukuje on efektywnych rozwiązań technologicznych dla wyzwań związanych z produkcją przyszłych generacji elementów oświetleniowych. Odpowiedzią może być właśnie technologia druku XTPL. Nasi partnerzy zdecydowali się na współpracę w zakresie ewaluacji technologii do tworzenia specyficznych połączeń przewodzących. Potencjalne przemysłowe zastosowanie metody XTPL w branży oświetleniowej to kolejny dowód na jej platformowość, pozwalającą na wykorzystanie w szeregu dynamicznie rosnących branżach wysokich technologii" - powiedział prezes XTPL Filip Granek, cytowany w komunikacie.

Osram to globalny gracz branży oświetleniowej. Obok GE Lighting i Philips jest jednym z trzech największych producentów sprzętu oświetleniowego na świecie. Koncern rozwija i produkuje także materiały optoelektroniczne. Osram działa w ramach grupy kapitałowej, która w roku obrotowym 2018/2019 (zakończonym 30 września 2019 roku) wypracowała blisko 3,5 mld euro przychodów, podano również.

"Rozwiązanie zbliżone do tego, którego poszukuje partner, częściowo rozwinęliśmy w ramach prac nad technologią dedykowaną dla rynku naprawy defektów w wyświetlaczach oraz dla branży inteligentnego szkła. Dzięki temu możemy rozpocząć współpracę z Osram na etapie proof of concept, bez poprzedzania go kilkunastomiesięcznym projektem badawczym, związanym z otwarciem nowego pola aplikacyjnego"

- dodał Granek.

Branża oświetleniowa od wielu lat zmierza w stronę coraz większego wykorzystania emitujących światło materiałów półprzewodnikowych, które przetwarzają energię elektryczną na światło. Wykorzystuje się je w oświetleniu LED i OLED. XTPL może mieć w tym zakresie znaczącą rolę do odegrania, podsumowano.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,27 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)