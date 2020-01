Na wtorkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,9 proc. do 2.158,04 pkt., WIG zniżkował 0,8 proc. do 58.616,01 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,1 proc. do 4.040,51 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł 0,7 proc. do 12.752,58 pkt.

Indeks sWIG80 zwyżkował dziewiątą sesję z rzędu, co ostatnio zdarzyło się w styczniu 2019 roku. Indeks małych spółek od minimum lokalnego z 29 października 2019 roku zyskał ok. 13 proc.

Obroty na GPW wyniosły we wtorek 723 mln zł, z czego 614 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję poniżej poniedziałkowego zamknięcia. Po ustaleniu sesyjnego minimum przed godz. 10.00 indeks wszedł w fazę korekcyjnych wzrostów, które zakończyły się przed godz. 14.00, po czym ponownie nastąpiły spadki, trwające do końca notowań.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały spadki – rosły tylko akcje w Turcji, gdzie BIST100 zyskał 0,8 proc.

DAX spadł 0,06 proc., a S&P500 zniżkował 0,13 proc. - o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: PGNiG – o 3,4 proc., KGHM – o 2,6 proc. i JSW - o 2,3 proc. Zniżkował także kurs PKN Orlen – o 0,9 proc.

Podczas wtorkowej sesji JSW poinformowała, że rada nadzorcza spółki ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko zastępcy prezesa ds. rozwoju - rada powierzyła też Arturowi Dyczko stanowisko wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych.

W trakcie wtorkowych notowań PKN Orlen podał w komunikacie prasowym, że na mocy podpisanego aneksu z Saudi Aramco, zwiększy wolumen dostaw ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej z 300 do 400 tys. ton miesięcznie.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: mBank – o 1,2 proc., Play – o 1,1 proc. i Alior Bank – o 0,7 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje BNP Paribas Bank Polska – spadek o 5,6 proc., EnterAir – o 5,2 proc., Elektrobudowy – o 4,3 proc. i Mabionu – o 3,8 proc. Spadł także kurs Polnordu – o 1,6 proc., choć tuż po otwarciu zniżkował o przeszło 5 proc.

Po zakończeniu poniedziałkowej sesji Polnord podał, że Hanapeta Holdings, akcjonariusz spółki, złożył pozew o stwierdzenie nieważności uchwały zarządu w sprawie ustalenia zasad oferowania akcji serii T i ustalenia nieważności zasad subskrypcji akcji serii T spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje BAH – wzrost o 24,3 proc., Altus TFI – o 19,1 proc., MLP Group – o 9,8 proc. i R22 – o 9,4 proc. Zwyżkował również kurs Bogdanki – o 1,2 proc.

BAH po poniedziałkowej sesji poinformował, że otrzymał pismo od Jaguar Land Rover Deutschland GmbH, w którym została potwierdzona decyzja o przedłużeniu terminu obowiązywania umowy importerskiej do 31 marca 2021 roku.

Kurs akcji Altus TFI był najwyżej od września 2019 roku.

Po poniedziałkowej sesji R22 poinformował, że fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI zmniejszyły swój udział w akcjonariacie i mają obecnie 4,99 proc. akcji tej spółki.

Przed otwarciem wtorkowej sesji Bogdanka podała, że skonsolidowany zysk netto w 2019 roku wyniósł 309,3 mln zł wobec 53,8 mln zł przed rokiem, a przychody wzrosły o 22,8 proc. rdr do 2,158 mld zł - konsensus PAP Biznes zakładał, że spółka wypracowała w 2019 roku 272,5 mln zł zysku netto oraz 2,146 mld zł przychodów. (PAP Biznes)