Rafako: Modernizacji będzie podlegać ok. 30 bloków 200+, chcemy pozyskać 30-40%



Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Potrzeby programu modernizacji bloków klasy 200+ MWe w Polsce są szacowane na ok. 30 obiektów po koszcie 40-60 mln zł netto za sztukę, poinformowali członkowie zarządu Rafako, które obecnie realizuje testowy obiekt referencyjny w ramach projektu NCBR "Bloki 200+". Rafako ocenia, że może rocznie modernizować kilka takich bloków i chciałoby pozyskać 30-40% z tego rynku.

"Polska posiada 47 bloków energetycznych klasy 200+ MWe. Zakładamy, że ok. 30 z nich może podlegać modernizacji. Nasze 'hit ratio' to ok. 30% w tego typu programach, jeśli chodzi o modernizację, jest ono nawet większe. Powinniśmy mieć 'hit ratio' 30-40%, tyle z nich pozyskać" - powiedziała wiceprezes Agnieszka Wasilewska-Semail podczas konferencji prasowej.

"Wartość netto prowadzonego przez nas projektu badawczego to ok. 70 mln zł. Komercjalizacja - w zależności od stanu bloku, według obecnych cen - to 40-60 mln zł netto na blok" - dodał dyrektor odpowiedzialny za projekt Maciej Kaczorowski.

Spółka spodziewa się, że pierwsze przetargi na modernizację "dwusetek" mogą pojawiać się od połowy br. (bo do tego czasu koncerny energetyczne powinny określić swoje zapotrzebowanie modernizacyjne), a Rafako będzie w tym czasie gotowe ze swoją komercyjną ofertą. Według Kaczorowskiego, program modernizacji powinien być zrealizowany w latach 2021-2026.

Następnie Rafako chce wziąć udział w modernizacji podobnych bloków w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach.

"Choć najpierw poczekamy na efekty w Polsce" - zastrzegła wiceprezes. Poza Polską jest jeszcze 90-100 takich bloków, które mogą podlegać modernizacji, szacuje Rafako.

Programu modernizacji bloków klasy 200+ MWe ma na celu przede wszystkim, by po zwiększeniu elastyczności pracy mogły stabilizować system energetyczny w coraz większym stopniu oparty na OZE. Zakłada on m.in. skrócenie czasu rozruchu, wzrost sprawności i zapewnienie lepszego monitoringu.

Blokiem referencyjnym w projekcie badawczym Rafako jest blok nr 6 w Elektrowni Jaworzno III.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)