Orbis: Wzywający 'z powodzeniem' wesprze rozwój spółki; cena jest godziwa



Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Zarząd Orbisu ocenia, że Accor, po sukcesie wezwania na sprzedaż 100% akcji Orbisu, będzie miał możliwość i niezbędne zasoby, by z powodzeniem wspierać rozwój spółki, podał Orbis. Cena w wezwaniu, wynosząca 115 zł/szt., jest - według zarządu - godziwa.

"W dokumencie wezwania wzywający wskazał, że zamierza nabyć akcje jako inwestycję długoterminową. Wzywający zamierza wspierać bieżący rozwój i wzrost spółki jako wiodącego na rynku właściciela i operatora hoteli w Polsce oraz w częściach Europy Wschodniej. Wzywający uważa, że spółka posiada możliwą do utrzymania przewagę konkurencyjną, która pozwoli jej pomyślnie rozwijać działalność hotelarską na kluczowych rynkach. Wzywający oprócz swojej propozycji nabycia akcji, zamierza wykorzystać swoje rozległe doświadczenie w zakresie finansów i nieruchomości w celu stworzenia wartości poprzez budowę nowych hoteli w całym regionie. Szczegóły tego procesu nie są znane zarządowi, ale wg oceny zarządu, wzywający, po zakończonym sukcesem wezwaniu, będzie miał możliwość i niezbędne zasoby, w tym doświadczenie, aby z powodzeniem wspierać rozwój spółki. Warto podkreślić również zbieżność modeli działalności prowadzonych przez wzywającego i spółkę, a więc bycie właścicielem i operatorem hoteli funkcjonujących pod markami obcymi, w szczególności należącymi do Accor" - czytamy w stanowisku.

W połowie grudnia 2019r. AccorInvest Group ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Orbisu po cenie 115 zł za sztukę. W wyniku wezwania, wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 46 077 008 akcji uprawniających do 46 077 008 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 100% głosów na walnym zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego spółki.

Ponadto, jeżeli będzie to prawnie dopuszczalne, wzywający może postanowić o podjęciu czynności zmierzających do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym, podano wtedy.

Czas trwania wezwania jest następujący:

- data ogłoszenia wezwania - 17 grudnia 2019 r.

- data rozpoczęcia przyjmowania zapisów - 5 lutego 2020 r.

- data zakończenia przyjmowania zapisów - 5 marca 2020 r.

- planowana data transakcji nabycia akcji na GPW - 10 marca 2020 r.

- planowane rozliczenie transakcji nabycia akcji - 11 marca 2020 r.

Wcześniej Orbis podał, że Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor oraz że AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu.

AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie.

Orbis SA to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor SA.

(ISBnews)