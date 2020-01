Opublikowana w czerwcu zeszłego roku książka "The Volunteer: The True Story of the Resistance Hero who Infiltrated Auschwitz" opowiada o losach rtm. Pileckiego i jego pobycie w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz.

Na początku stycznia książka Fairweathera otrzymała Costa Book Award w kategorii biografia, co pozwoliło jej zakwalifikować się do finałowej piątki, z której we wtorek wyłoniono zwycięzcę całego konkursu. Wraz z tytułem Costa Book of the Year przyznawana jest nagroda pieniężna w wysokości 30 tys. funtów.

Nagrodami Costa Book Awards od 1971 r. wyróżniane są książki napisane w języku angielskim przez pisarzy mieszkających w Wielkiej Brytanii bądź Irlandii. Obecnie są przyznawane w pięciu kategoriach: powieść, debiutancka powieść, biografia, poezja i książka dla dzieci, po czym spośród zwycięzców tych kategorii wybierana jest książka roku. Pozostałymi zwycięzcami za rok 2019 r w poszczególnych kategoriach są: "Middle England" Jonathana Coe (powieść), "The Confessions of Frannie Langton" Sary Collins (debiutancka powieść), "Fleche" Mary Jean Chan (poezja) i "Asha and the Spirit Bird" Jasbinder Bilan (książka dla dzieci).

Pochodzący z Walii 40-letni Fairweather jest pisarzem i dziennikarzem; był m.in. szefem biura brytyjskiego dziennika "Daily Telegraph" w Bagdadzie i fotoreporterem amerykańskiego "Washington Post" w Afganistanie. Napisał również dwie inne książki, "The Good War" i "The War of Choice", o wojnach w Afganistanie i w Iraku. Jest laureatem prestiżowych nagród dziennikarskich.

"Natknąłem się na tę historyczną postać (Pileckiego) i chciałem wiedzieć więcej. Kiedy przybył do obozu w 1940 r., było to brutalne miejsce dla więźniów politycznych, a on był świadkiem kroków podejmowanych przez nazistów zmierzających do +ostatecznego rozwiązania+. Przemycał wiadomości do Londynu, a w tej książce jest mowa o tym, dlaczego nic nie zrobiliśmy" - powiedział o swojej książce Fairweather.

"The Volunteer: The True Story of the Resistance Hero who Infiltrated Auschwitz" została bardzo dobrze przyjęta przez brytyjską prasę. Po otrzymaniu przez nią Costa Book Award w kategorii biografia fragmenty książki i obszerne recenzje zamieściły dzienniki "The Times" i "The Guardian".