W. Brytania: Johnson rozmawiał z Trumpem o dopuszczeniu Huawei do budowy sieci 5G

Źródło: PAP

Premier Boris Johnson rozmawiał we wtorek wieczorem z prezydentem USA Donaldem Trumpem o podjętej przez brytyjski rząd decyzji, by - wbrew stanowisku Waszyngtonu - dopuścić chiński koncern telekomunikacyjny Huawei do częściowej budowy sieci 5G w W. Brytanii.