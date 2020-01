7Levels planuje wydanie do 7 nowych tytułów na Switch w I półroczu



Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - 7Levels planuje wydać łącznie nawet 6-7 nowych tytułów na Nintendo Switch w I półroczu, podała spółka. Zapowiedziała też wydawanie gier na konsole Xbox i komputery PC.

"Już w lutym graczy czeka duży update do 'Jet Kave Adventure', który będzie zawierał m.in. nowy tryb rozgrywki ('Arcade', który będzie trudniejszy od standardowego), mnóstwo achievementów do zdobycia, czy rankingi online. W pierwszym kwartale planowana jest premiera Switchowej wersji gry 'Inbento', łódzkiego studia Afterburn" - czytamy w komunikacie.

"Koniec pierwszego kwartału to także premiera naszego mniejszego projektu, o którym do tej pory nie wspominaliśmy. Będzie to na pewno spora niespodzianka. Prace nad grą mają się ku końcowi i wkrótce powinniśmy podać więcej szczegółów" - powiedział wiceprezes Krzysztof Król, cytowany w komunikacie.

W II kwartale 2020 r. spółka planuje m.in. update o nową kampanię dla "Warplanes: WWII Dogfight".

"W tym kwartale do sprzedaży powinien trafić również 'Jet Kave Adventure' na konsolę Xbox i komputery PC. Na koniec pierwszego półrocza 7Levels planuje jeszcze switchową premierę aż trzech gier studia Incuvo ('Easy Game Builder', 'Crowdy Farm' oraz 'Crowdy Farm Puzzle'). Spółka prowadzi też rozmowy z zagranicznym developerem na temat możliwości wydawniczych na Nintendo Switch. Niestety nie może zdradzić jeszcze szczegółów dotyczących tych rozmów" - czytamy dalej.

"Już po publikacji 'Castle of Hart' mieliśmy sporo zapytań i sugestii dotyczących wydania gry na urządzenia inne niż Switch. Jeszcze więcej podobnych głosów pojawiło się po premierze 'Jet Kave Adventure'. Zdecydowaliśmy się na porting i wydanie tej właśnie produkcji na PC i Xbox jeszcze w tym półroczu. Jeśli sprzedaż tej wersji gry będzie satysfakcjonująca, z pewnością będziemy chcieli kontynuować ekspansję wspomnianych rynków. Nie oznacza to, oczywiście, że odchodzimy od Nintendo. Wręcz przeciwnie. Intensyfikujemy działalność wydawniczą, co będzie widać już w pierwszym półroczu tego roku" - zapowiedział Król.

W tym półroczu spółka powinna zdradzić również pierwsze szczegóły, trzeciego po "Castle of Heart" i "Jet Kave Adventure", dużego tytułu własnej produkcji.

"Rozpoczęliśmy prace nad kolejnym dużym projektem, którego premierę orientacyjnie planujemy na 2021 r. Wstępnie zakładamy dwa możliwe warianty: finansowanie własne, wtedy zakładany budżet będzie oscylował w okolicy budżetu zbliżonego do poprzedniej produkcji lub przy współpracy z wydawcą, co pozwoli na zwiększenie nakładów na produkcję" - powiedział wiceprezes.

Wskazał, że obecnie spółka opracowuje prototyp gry. "Koncepcje zostały bardzo dobrze przyjęte przez potencjalnych wydawców, ale czekamy na konkretne opinie po zaprezentowaniu pierwszego grywalnego demo" - podsumował Król.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)