PKN Orlen spodziewa się decyzji UOKiK ws. Ruchu do końca I kw. br.



Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - PKN Orlen oczekuje, że Komisja Europejska (KE) w przyszłym miesiącu skieruje wniosek o wyrażenie zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie Ruchu i spodziewa się decyzji Urzędu w tej sprawie do końca I kwartału, poinformowała członek zarządu spółki ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka.

"Liczymy na to, że w lutym Komisja Europejska przekaże sprawę do UOKiK, a UOKiK to przepracuje do końca I kwartału" - powiedziała Klarecka podczas konferencji prasowej.

W sierpniu 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził układy przyjęte przez wierzycieli spółki Ruch w restrukturyzacji, podał Alior Bank.

W połowie kwietnia wierzyciele Ruchu w restrukturyzacji przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności. Kilka dni wcześniej Alior Bank zawarł porozumienie w sprawie warunków transakcji pomiędzy bankiem, PKN Orlen oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) w sprawie przejęcia 100% akcji Ruch w restrukturyzacji i sprzedaży ich na rzecz PKN Orlen.

Nabycie akcji przez PKN Orlen nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w porozumieniu tj. m.in.: 1. prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych spółki, 2. uzyskaniu przez strony porozumienia zgód korporacyjnych oraz 3. wydaniu przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisję Europejską zgody na nabycie akcji przez PKN Orlen.

Ruch jest organizatorem sieci saloników prasowych i kiosków w Polsce, jak również prowadzi działalność w zakresie dystrybucji prasy i książek (w tym sprzedaż internetową), a także usług kurierskich (usługa "Paczka w Ruchu"). Ruch kontroluje również spółki prowadzące działalność w zakresie m.in. zarządzania nieruchomościami, usług wsparcia biznesowego, prenumeraty oraz marketingu.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)