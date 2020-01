Jak poinformował w komunikacie Vox, odmowa była spowodowana umieszczeniem w dokumencie informacji “podyktowanych przez lobby LGBT i muzułmanów”.

“Wymieniono tam ofiary według kryterium światopoglądowego: środowiska LGBT i oraz muzułmanów, nie wspominając nic o katolikach i umniejszając znaczenie Holokaustu (…) ludności żydowskiej” - wyjaśnił Vox.

W deklaracji, której poparcia odmówił Vox, napisano, że w 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz rada miejska Walencji odrzuca antysemityzm, islamofobię, rasizm, wrogość wobec środowisk LGBT a także dyskryminację ludzi ze względu na ich “różnice, pochodzenie, światopogląd lub wiarę, podobnie jak negowanie popełnionych tam okrucieństw”.

Burmistrz Walencji Joan Ribo stwierdził, że wspólna deklaracja o Auschwitz rady miejskiej nie została podpisana z powodu “ignorancji oraz nietolerancji Vox”.

Czwartkowe zablokowanie wspólnej deklaracji jest powtórzeniem sytuacji z 25 listopada 2019 r. z Madrytu, kiedy partia Vox odmówiła podpisania dokumentu rady miejskiej hiszpańskiej stolicy potępiającej przemoc wobec kobiet.

Sekretarz generalny Vox Javier Ortega Smith tłumaczył wówczas, że jego partia odmówiła poparcia dla deklaracji, gdyż “była wybiórcza”. Argumentował, że dokument nie wspominał o mężczyznach padających ofiarą przemocy ze strony kobiet a także lesbijek źle traktowanych przez swoje partnerki.

Utworzony w 2013 r. Vox wszedł do hiszpańskiego Kongresu Deputowanych w wyniku wyborów z 28 kwietnia 2019 r. zdobywając 24 mandaty. W kolejnych wyborach do tej niższej izby parlamentu, które odbyły się 10 listopada, konserwatywne ugrupowanie powiększyło swoją reprezentację do 52 posłów, stając się trzecią siłą polityczną.

W maju 2019 r. Vox po raz pierwszy wszedł do Parlamentu Europejskiego, zzdobywając trzy mandaty.

