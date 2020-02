Wing ogłosił wezwanie na 41 444 928 akcji Echo Investment w cenie 4,65 zł: szt.



Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Wing - węgierska spółka działająca w sektorze nieruchomości - ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 41 444 928 akcji Echo Investment, uprawniających do wykonywania 10,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, po cenie 4,65 zł za sztukę, podało pośredniczący w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Wezwanie zostało ogłoszone w związku z pośrednim przekroczeniem progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki przez wzywającego, w wyniku nabycia przez wzywającego 100% udziałów w spółce Lisala, która posiada 230 930 856 akcji spółki uprawniających do wykonywania 55,96% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, poinformowano.

"Po przeprowadzeniu wezwania nabywający zamierza osiągnąć 272 375 784 [...] akcji spółki uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Akcje będą nabywane po cenie 4,65 zł za jedną walor, podano także.

"Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje: 21 lutego 2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 18 marca 2020 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: Nie później niż 23 marca 2020 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: Nie później niż 26 marca 2020 r." - czytamy dalej.

Wzywający nie przewiduje wydłużenia ani skrócenia terminu przyjmowania zapisów, podkreślono.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)