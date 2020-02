Źródło: PAP

Rząd Japonii przyjął we wtorek projekt ustawy, która ma zachęcić firmy do tego, by pozwoliły zatrudnionym pozostać w pracy do 70. roku życia. Ma to pomóc pokryć koszty zabezpieczenia społecznego, które są coraz wyższe ze względu na starzenie się społeczeństwa.