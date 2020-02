"Realizacja projektu ma na celu poprawę efektywności przerobu ropy poprzez zwiększenie uzysków produktów o wysokiej marży w wyniku pogłębionej konwersji pozostałości próżniowej z instalacji DRW. Koszt inwestycji wyniesie około 1 mld zł. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2022 roku. Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu zysk operacyjny EBITDA PKN Orlen S.A., może wzrosnąć w przedziale od 340 do 415 mln zł rocznie" - czytamy w komunikacie.



W osobnym komunikacie spółka podała, ujawniając opóźnioną informację poufną, że rada nadzorcza wyraziła zgodę na podpisanie umów na realizację budowy instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, o łącznej wartości ok. 950 mln zł.



"28 listopada 2019 r. rada nadzorcza spółki w ramach uchwały wyraziła zgodę na zawarcie, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego 'Instalacja Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku', w szczególności następujących umów:



- umowy z konsorcjum spółek KTI Poland S.A. i IDS-BUD S.A. o projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie 'pod klucz' instalacji podstawowej Visbreakingu na łączną kwotę ok. 750 mln zł oraz



- innych umów dotyczących infrastruktury pomocniczej na łączną kwotę ok. 200 mln zł" - czytamy w komunikacie.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



