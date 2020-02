W ocenie francuskiego prezydenta, czasy gdy sprawy globalnego bezpieczeństwa nuklearnego decydowały się w negocjacjach bilateralnych między Waszyngtonem i Moskwą były charakterystyczne dla okresu zimnej wojny.

W obecnej sytuacji, gdy skala ryzyka w sferze bezpieczeństwa znacząco się rozszerzyła, konieczne jest przekształcenie negocjacji rozbrojeniowych, zwłaszcza w sferze broni strategicznej, w rozmowy co najmniej trójstronne, jeśli nie wielostronne.

Macron opowiedział się za tym, by Unia Europejska stała się jednym z sygnatariuszy przyszłego traktatu dotyczącego ograniczenia zbrojeń strategicznych, ze szczególnym udziałem Francji, która po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE jest głównym mocarstwem jądrowym Unii.

Jak podkreślił, Europa musi stać się stroną rozmów rozbrojeniowych obejmujących zagadnienia bezpieczeństwa strategicznego, ponieważ wcześniej obowiązujące traktaty regulujące kwestię rozbrojenia dotyczyły w głównej mierze terytorium europejskiego.

Unia Europejska powinna stać się podmiotem, a nie tylko kluczowym obszarem, gdzie rozstrzygane są kwestie bezpieczeństwa globalnego - zaznaczył Macron.

Macron: bezpieczeństwo europejskie musi opierać się na czterech filarach

Przemawiając w Szkole Wojennej w Paryżu, francuski prezydent zauważył, że "bezpieczeństwo globalne jest nie do pomyślenia bez wielostronnego zaangażowania różnych aktorów, od których Francja oczekuje poszanowania prawa międzynarodowego, demokracji i wolności". To jedyny sposób, by odbudować zaufanie w stosunkach międzynarodowych - zaznaczył.

Przejrzystość i przestrzeganie zasady wzajemności w relacjach międzynarodowych, to dwa inne warunki zmniejszenia skali ryzyka, przed jakim stoi dziś Europa - powiedział.

Francja, która według Macrona, powinna uczynić ze swego potencjału nuklearnego tarczę gwarantującą bezpieczeństwo Europy, opowiada się za szczególnym uwzględnieniem multilateralizmu w przyszłej refleksji nad bezpieczeństwem międzynarodowym.

Prezydent oświadczył, że pociąga to za sobą konieczność włączenia Unii Europejskiej w prace nad nowym harmonogramem globalnych negocjacji rozbrojeniowych, a także potrzebę odbudowy ram instytucjonalnych dla tych rozmów. Ze swej stronny Unia Europejska powinna pogłębić wysiłki na rzecz zbudowania europejskiej tożsamości obronnej - podkreślił.

"Europejczycy muszą odzyskać swe suwerenne prawo do określania, jakie są ich interesy i co jest dobre dla Unii" - powiedział Emmanuel Macron. Opowiedział się przy tym za bezzwłocznym zainicjowaniem strategicznego dialogu z Rosją, bo "tylko w ten sposób, poprzez dialog, Europa może zagwarantować sobie stabilność".

>>> Czytaj też: "Zapraszamy również Polskę". Macron chce dyskusji o strategii nuklearnej Francji i Europy