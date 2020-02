Moonlit Games chce skoncentrować się na symulatorach



Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Moonlit Games planuje wydanie dwóch symulatorów w ciągu dwóch lat, poinformował prezes Michał Gardeła. Pierwszy - Model Builder - trafi do sprzedaży na PC w IV kwartale bieżącego roku.

"Zamierzamy tworzyć nieodkryte, a jednocześnie wyczekiwane symulatory. Niezagospodarowana grupa docelowa jest ogromna. Ludzie coraz częściej sięgają po symulacje by realizować swoje pasje. Obecnie prawie 40% najbardziej oczekiwanych gier na Steam to symulatory. Nasz pierwszy symulator, Model Builder trafi do sprzedaży w IV kwartale bieżącego roku" – powiedział Gardeła podczas spotkania z dziennikarzami.

Wydanie gry jest również planowane na konsole i hełmy VR. Łączny koszt produkcji i marketingu nie przekroczy 1,5 mln zł.

"Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie projektem zarówno przez wydawców, jak i samych graczy" – dodał prezes.

Drugi symulator trafi do sprzedaży na początku 2022 roku. Również ta gra trafi na początku na komputery PC, a w dalszej kolejności na konsole i VR. Jej budżet będzie zbliżony do Model Builder.

"Poprzednia produkcja o zbliżonej tematyce sprzedała się w ponad 24 mln egzemplarzy. Nie znaleźliśmy bezpośredniej konkurencji. To szeroka niezagospodarowana nisza z wielkim potencjałem promocyjnym" – ocenił Gardeła.

Marketing drugiego symulatora będzie prowadzony przez firmę Frozen District, twórców gry House Flippera.

Moonlit to polski gamingowy software house zamierzający poszerzyć swoją działalność o segment produkcji gier własnych. Zadebiutował na NewConnect w połowie 2019 r.

(ISBnews)