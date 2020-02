Na wtorkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,7 proc. do 2.107,40 pkt., WIG zwyżkował 0,6 proc. do 57.816,86 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,6 proc. do 4.095,26 pkt., a sWIG80, jako jedyny, stracił 0,3 proc. do 12.790,88 pkt.

Z indeksów sektorowych zwracała uwagę zwyżka WIG-energia, który zyskał 3,3 proc., a najbardziej do tego przyczyniły się Tauron, PGE, Enea i Energa.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin ocenił, że konsolidacja spółek Skarbu Państwa w sektorze energetycznym ma sens - zapowiedział, że będą prowadzone analizy w celu określenia kierunków tej konsolidacji.

Rekord historyczny ustanowił WIG-GAMES, po wzroście sesyjnym o 3,2 proc. – nowa maksima historyczne odnotowały PlayWay i Ten Square Games.

Obroty na GPW wyniosły 785 mln zł, z czego 667 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął powyżej poniedziałkowego zamknięcia, po czym zaczął zniżkować do ok. godz. 10.30, gdy ustanowił minimum sesyjne. W dalszej części dnia indeks zwyżkował.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały wzrosty – najsilniej zwyżkowały akcje rosyjskie, gdyż indeks RTS poszedł w górę o 2,4 proc., kończąc serię trzech sesji spadkowych z rzędu.

DAX wzrósł 0,72 proc., a S&P500 zwyżkował 0,48 proc. o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Tauron – o 5,1 proc., PGE – 2,7 proc. i PGNiG – o 2,6 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Santander Bank Polska – o 1,0 proc., Dino Polska – o 0,7 proc. i PKO BP - o 0,3 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje EkoExport – wzrost o 23,5 proc., EuCO – o 13,7 proc. i PlayWay – o 10,5 proc. W górę poszedł także kurs Enei – o 5,6 proc. i Energi – o 4,5 proc.

EkoExport podał informację o zawarciu umowy o współpracy z firmą z branży mikrosfer na kazachskim rynku, która będzie obowiązywać do 30 kwietnia 2021 roku. Firma z Kazachstanu zadeklarowała, że jej całość sprzedaży suchej mikrosfery będzie "przechodziła" przez EkoExport, a zadaniem polskiej spółki będzie "uszlachetnianie" surowca.

Kurs PlayWay, ustanowił rekord historyczny, drugą sesją silnie zwyżkując.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że decyzja o wyborze paliwa do bloku C w Ostrołęce zapadnie przed końcem wezwania Orlenu na Energę. Dodał, że zarządy Energi i Enei muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kontynuowanie inwestycji w Ostrołęce w takiej (węglowej - PAP) technologii ma sens ekonomiczny.

Enea Wytwarzanie, podmiot zależny Enei podpisał z Gaz-System porozumienie na zaprojektowanie przyłączenia Elektrowni Kozienice do sieci przesyłowej Gaz-System.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Medicalghoritmics – spadek o 7,5 proc. i PCC Rokita – o 5,6 proc.

Cena PCC Rokita była najniżej od lutego 2016 roku. (PAP Biznes)