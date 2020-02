Serwis Fast Company powołuje się na słowa Stevena Pressfielda, który w swoim bestsellerze „The Art of War” napisał: „Profesjonalista słucha krytyki, chce się uczyć i rozwijać”. Niełatwo przyjąć komentarze na temat swojej pracy – często cudze opinie wydają nam się krzywdzące i traktujemy je zbyt osobiście. Jak w obliczu krytyki nie zniechęcić się, a wykorzystać feedback na swoją korzyść?

1. Dowiedz się, kiedy możesz ufać własnemu osądowi

Większość komentujących twoją pracę ma na celu pomóc ci uzyskać lepsze wyniki, a nie torpedować twoją samoocenę. Jednak to ty znasz swoją pracę najlepiej, więc nie bierz sobie każdej opinii do serca. Amy Morin, autorka bestsellera „13 Things Mentally Strong People Don't Do”, mówi: „dobrze jest pamiętać, że czyjaś opinia niekoniecznie jest faktem. Czasami trzeba zaufać własnej ocenie”. Musisz czuć się dobrze z tym, co pokazujesz światu.

2. Zaakceptuj, że nie zawsze masz rację

Masz problem z przyjęciem krytyki? To zrozumiałe: dla wielu twórców praca reprezentuje ich samych. Słowa konstruktywnej krytyki mogą być odbierane jako personalny atak. Jak pisze Fast Company, trzeba mieć otwarty umysł i pamiętać, że „dzisiejszy artykuł to jutrzejszy papier pakowny na ryby”. Kluczem jest perspektywa: nikt nie jest doskonały.

3. Nie ma sposobu, by zadowolić wszystkich

Możesz być np. nagradzanym komikiem, ale zawsze znajdzie się ktoś, kogo twoje skecze nie rozśmieszą. To przecież nie znaczy, że jesteś nieudacznikiem. „Jeśli spróbujesz pisać dla wszystkich, to skończysz pisząc dla nikogo” – mówi Brad Stulberg, autor „Passion Paradox and Peak Performance”. Z kolei Jess Liebson, specjalistka ds. globalnej komunikacji w Berry Global Inc., zaznacza, że krytyka może być okazją do nawiązania kontaktu ze swoimi odbiorcami.

4. Postrzegaj krytykę jako motywację do lepszej pracy

Feedback jest okazją do poprawy twojej pracy. Partnerka zarządzająca West Wing Writers, Vinca LaFleur, mówi: „Jako autorka przemów próbuję uchwycić nie tylko to, jak brzmi (lub chce zabrzmieć) klient, ale, co ważniejsze, jak myśli. Rewizja jest częścią procesu - czasem mówca potrzebuje pierwszego szkicu w ręku, aby upewnić się, co naprawdę chce powiedzieć”.

5. Nie bierz tego do siebie

Czasami krytyka nie ma nic wspólnego z twoją pracą, ale z tym, co czytelnik czy publiczność czuje do dzieła. Laura Bednar, dziennikarka SECURDEDATA, zaznacza: „Czasami komentatorzy podważają to, co zostało napisane w artykule, mimo że fakty są poparte źródłami. Moi redaktorzy zawsze sprawdzają moje teksty, a często najlepszym planem działania jest ignorowanie negatywnych, nic nie wnoszących, dezinformujących komentarzy”. W końcu z krytyką nie spotyka się tylko ten, co nic nie robi.

