Warta we współpracy z Carrot wprowadza nowy model likwidacji szkód całkowitych

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Warta we współpracy z platformą Carrot wprowadziła nowy model likwidacji szkód całkowitych, dzięki któremu klienci ubezpieczyciela w przypadku takich spraw m.in. szybciej otrzymają odszkodowanie, podała spółka. Nowe rozwiązanie będzie stosowane we wszystkich szkodach całkowitych obsługiwanych przez Wartę od 17 lutego br.

"Tylko w 2019 r. Warta obsłużyła ponad 20 tys. szkód całkowitych, czyli takich gdy koszt naprawy samochodu biorącego udział w wypadku przekracza jego wartość w dniu zdarzenia (w przypadku polis OC) lub 70% wartości, gdy szkoda naprawiana jest z polisy Autocasco. Obecny rynkowy model likwidacji szkody całkowitej zakłada, że po jej uznaniu klient otrzymuje od firmy ubezpieczeniowej wypłatę kwoty odszkodowania potrąconą o wartość tzw. pozostałości, czyli wraku. Ten z kolei był sprzedawany przez właściciela za pomocą platform internetowych przy wsparciu firmy ubezpieczeniowej. W rezultacie standardowy proces był długi oraz wymagał znacznego zaangażowania poszkodowanego w sprzedaż zniszczonego pojazdu" - czytamy w komunikacie.

Warta wraz ze swoim partnerem, firmą Wrecking Ball - właścicielem platformy Carrot, wprowadza nowy model sprzedaży wraku. Dzięki niemu klient otrzymuje od razu odszkodowanie w wysokości pełnej wartości pojazdu sprzed szkody. Średnio trwa to o 10 dni krócej, niż miało to miejsce w starym modelu, który nadal jest stosowany przez znaczną większość firm ubezpieczeniowych na polskim rynku, podano również.

"Chcemy, aby klient jak najszybciej otrzymywał odszkodowanie lub pomoc dzięki posiadanemu ubezpieczeniu. Taki był cel dotychczas wprowadzanych przez nas rozwiązań, w tym np. VoiceBota uruchomionego w ostatnich tygodniach na naszej infolinii. Komfort naszych klientów z pewnością podniesie również nowy model rozwiązywania szkód całkowitych. Teraz obsługa takich spraw będzie wygodniejsza dla poszkodowanego, a czas potrzebny na uzyskanie pełnego odszkodowania zdecydowanie krótszy" - powiedział wiceprezes Warty Rafał Stankiewicz, cytowany w materiale.

W nowym modelu likwidacji szkód całkowitych partner Warty - Carrot - odbierze od klienta uszkodzony pojazd, sprzeda go w jego imieniu i zgłosi zbycie pojazdu w wydziale komunikacji.

"Najważniejsze jest dla nas zapewnienie kompleksowej usługi, poprzez wyręczenie klienta we wszystkich czynnościach związanych ze sprzedażą wraku. W tym modelu to my wykonujemy wszelkie działania za sprzedającego i załatwiamy formalności. Posiadamy rozbudowaną infrastrukturę w zakresie transportu i logistyki, a dzięki naszej platformie aukcyjnej mamy dostęp do obszernego grona potencjalnych kupujących. Naszą ofertą zainteresowani są właściciele warsztatów lub osoby handlujące częściami do samochodów. Szeroka baza klientów pozwala nam szybciej, sprawniej i efektywniej sprzedać wrak, niż gdyby miał to zrobić sam poszkodowany w wypadku. W stosunku do starego modelu likwidacji szkód całkowitych nowe rozwiązanie jest korzystne dla każdej ze stron, ale przede wszystkim jest ogromnym ułatwieniem dla klienta" - stwierdził współzałożyciel i prezes Carrot Jarosław Czułek.

Likwidacja szkody całkowitej w nowym modelu zakłada, że wszelkie formalności związane ze sprzedażą wraku przenoszone są przez klienta na Wartę i Carrot.

"Testy nowego systemu trwały od września 2018 roku w wybranych województwach. W ramach naszego pilotażu przez platformę Carrot sprzedano ok. 1 300 samochodów. Klienci byli zadowoleni z nowego modelu likwidacji szkód całkowitych, dlatego zdecydowaliśmy się go wprowadzić do obsługi spraw w całym kraju. To kolejne rozwiązanie oferowane klientom Warty, które skraca termin otrzymania odszkodowania i podnosi jakość obsługi" - podsumował Stankiewicz.

Carrot.pl oferuje kompleksowy proces zagospodarowania pozostałości po szkodach komunikacyjnych. Od kontaktu z klientem i przygotowania dokumentacji, poprzez odebranie pojazdu i przygotowanie do sprzedaży, po sprzedaż na własnej platformie aukcyjnej i załatwienie wszystkich formalności posprzedażowych. W tej chwili model oferowany jest wspólnie z TUIR Warta, Ergo Hestia i Interrisk. Trwają rozmowy z następnymi ubezpieczycielami. Firma jest obecna w całej Polsce. Posiada sieć placów sprzedażowych (o łącznej powierzchni ponad 55 tys. m2), flotę holowników i własny system aukcyjny.

Głównymi akcjonariuszami Warty są niemiecka Grupa Talanx i japoński ubezpieczyciel na życie Meiji Yasuda. W kwietniu 2014 r. Talanx zadebiutował na warszawskiej giełdzie. Akcje Talanx AG są notowane także na głównym rynku giełdy we Frankfurcie (Deutsche Boerse AG), jak również na rynku regulowanym giełdy w Hanowerze (BOAG Boersen AG).

(ISBnews)