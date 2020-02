Archicom ma umowę przedwstępną na grunt pod ok. 220 mieszkań w Poznaniu



Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Archicom Polska, spółka zależna Archicomu, zawarła umowę przedwstępną na zakup zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,73 ha, pod projekt na ok. 220 lokali mieszkalnych w Poznaniu, w dzielnicy Jeżyce, za cenę 13 mln zł netto, podał Archicom.

"Zawarcie umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli planowane jest w terminie do 15 kwietnia 2020 roku. Na przedmiotowej nieruchomości Archicom Polska S.A. planuje zrealizować projekt mieszkaniowy o zabudowie wielorodzinnej na ok. 220 szt. lokali mieszkalnych" - czytamy w komunikacie.

Źródłem finansowania zakupu nieruchomości przez kupującego będą środki własne, podano także.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Sprzedała w 2019 r. 1 462 lokale.

(ISBnews)