Zamawiający, czyli SKM zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia prawie 780 mln zł. Newag zaproponował kwotę niespełna 668 mln zł. W tym cena za dostawę pojazdów zaproponowana przez firmę, to prawie 557 mln zł, a za usługi utrzymania nieco ponad 111 mln zł.

"Cieszę się, że zgodnie z naszymi deklaracjami, kolejny etap procesu zakupu nowego taboru dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej przebiegł zgodnie z planem. Wpłynęło jedno zgłoszenie od producenta krajowego. Teraz Komisja przetargowa zajmie się analizą złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymogów określonych w postępowaniu. Kwota jaką SKM zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia wynosi 633,6 mln zł netto" – powiedział prezes Zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o Alan Beroud.

SKM w komunikacie przekazanym PAP wyjaśniło, że w postępowaniu mogły wziąć udział podmioty, które wykażą minimalny roczny obrót na poziomie 50 mln zł w jednym z trzech ostatnich lat obrotowych. Potencjalny wykonawca musi też posiadać doświadczenie w postaci należytego zrealizowania w ciągu ostatnich pięciu lat dostawy co najmniej ośmiu wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o długości min. 70 metrów, a także usługi obejmującej ich utrzymanie techniczne na poziomie P3 lub wyższym.

Producent wybrany w postępowaniu będzie miał za zadanie dostarczyć 15 pojazdów o długości od 85 do 95 metrów oraz sześć – o długości od 70 do 77 metrów. Do jego obowiązków będzie należało także zapewnienie 48 miesięcy gwarancji na każdy z pojazdów, ich utrzymanie przez okres siedmiu lat wraz z wykonaniem przeglądu poziomu P4, a także przeszkolenie pracowników SKM w zakresie ich obsługi. Wymagane jest świadczenie usług w zakresie utrzymania pojazdów, w sposób gwarantujący zachowanie współczynnika gotowości taboru na poziomie 97% kwartalnie. Nowe pojazdy powinny łączyć się mechanicznie i pneumatycznie z taborem obecnie eksploatowanym przez SKM.

SKM wymaga również, żeby każdy z dostarczonych elektrycznych zespołów trakcyjnych był klimatyzowany i dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Ponadto, na pokładzie każdego z nich powinien znaleźć się monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, kasowniki, automaty biletowe, hotspot Wi-Fi, ładowarki USB oraz defibrylator AED.

Wszystkie pojazdy powinny dotrzeć do SKM nie później, niż do 30 Listopada 2022 r.

"Nowe pociągi zostaną wykorzystane przede wszystkim do wzmocnienia tych linii SKM, które cieszą się największym zainteresowaniem naszych pasażerów. Zwłaszcza, że popularność przewozów kolejowych na terenie aglomeracji warszawskiej stale rośnie. W 2019 roku pociągami linii S1, S2, S3 i S9 podróżowało blisko 22,05 mln osób, co oznacza wzrost liczby pasażerów SKM na poziomie 16,5 % w stosunku do roku poprzedniego. Cieszy nas to ogromnie" – powiedział prezes Zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o Alan Beroud.

"Tym bardziej należy wykorzystać ten pozytywny trend i po zakończeniu inwestycji realizowanych przez zarządcę infrastruktury na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego, chcemy jak najszybciej rozpocząć prace nad uruchomieniem od dawna oczekiwanego połączenia SKM do Piaseczna" – dodał.