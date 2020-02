PSPA: Liczba rejestracji elektrycznych aut osobowych wzrosła o 190% r: r w I



Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 190% r/r w styczniu br. do 462, wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Obecnie po polskich drogach porusza się 9 099 samochodów elektrycznych, które mogą korzystać z 1 049 stacji ładowania.

Pod koniec stycznia 2020 r. z 9 099 elektrycznych samochodów osobowych 60% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) - 5 415, a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 3 684. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 541 szt., natomiast liczba autobusów elektrycznych wynosi, zgodnie z Centralną Ewidencją Pojazdów, 225 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec listopada osiągnęła 6 322 szt., podano w komunikacie.

"Zapowiedzi dotyczące obniżenia poziomu dopłat do zakupu pojazdów elektrycznych znajdują swoje odbicie w rozwoju rynku. Potencjalni nabywcy EV czekają na ujawnienie konkretnych kwot wsparcia, natomiast osoby, które już dokonały rezerwacji, licząc na dotacje w pierwotnej wysokości, wstrzymują się z realizacją zakupu. W konsekwencji zamówione przez dealerów pojazdy blokują place parkingowe przy salonach sprzedaży. Zdaniem branży, konieczne jest jak najszybsze podanie do publicznej wiadomości informacji zarówno na temat ogłoszenia pierwszego naboru wniosków, konkretnych kwot dotacji, jak i sumy środków alokowanych na wsparcie" - skomentował dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie.

Prezes PZPM Jakub Faryś zwrócił uwagę, że rynek potrzebuje jasnych i czytelnych informacji nt. systemu wsparcia w perspektywie najbliższych lat.

"Żeby klienci indywidualni poważnie myśleli o nabyciu samochodu elektrycznego, muszą mieć pewność warunków finansowania - rządowego wsparcia zakupów. Bez stabilnej i przemyślanej polityki wobec samochodów elektrycznych nie osiągniemy wzrostów rejestracji i pozostaniemy na poziomie kilkuset sztuk rocznie. Należy też dodać, że wciąż czekamy na notyfikację przez Komisję Europejską rozporządzenia dotyczącego dofinansowana dla firm. Niestety, wygląda na to, że uruchomienie dopłat dla przedsiębiorców nie nastąpi przed drugą połową br., a przecież sprzedaż do firm stanowi ok. 3/4 rynku nowych samochodów" - podkreślił.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów, rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Pod koniec stycznia br. w Polsce funkcjonowało 1 049 stacji ładowania pojazdów elektrycznych (1 893 punkty). W ciągu ostatniego miesiąca przybyło 38 stacji (16 punktów). 30% ładowarek stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW, czytamy także.

Licznik elektromobilności, aktualizowany przez PZPM i PSPA, dostępny jest na stronach internetowych organizacji. Dane zostały opracowane przez PZPM i PSPA na podstawie analiz danych pochodzących m.in. z Centralnej Ewidencji Pojazdów, a także własnych badań i prowadzonych ewidencji.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

(ISBnews)