Polwax zaoferował 8 tys. m3 pojemności magazynowych w Czechowicach



Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Zgodnie z przyjętą pod koniec stycznia nową strategią na lata 2020-2022, Polwax zaoferował podmiotom z branży chemicznej trzy parki zbiorników o łącznej pojemności 8 tys. m3 w Czechowicach-Dziedzicach, podała spółka.

Zbiorniki są przeznaczone do przechowywania substancji chemicznych za wyjątkiem paliw i oleju opałowego, a własna infrastruktura przeładunkowa pozwala na obsługę transportów zarówno samochodowych, jak i kolejowych, poinformowano.

"Nasza infrastruktura pozwala na realizację usług przechowywania oraz blendingu różnych produktów chemicznych na zlecenie podmiotów z szeroko rozumianej branży chemicznej. Jestem przekonany, że nasi klienci docenią zarówno bliskość rynków Europy Południowej, jak i położenie aktywów logistycznych w centrum najbardziej uprzemysłowionej części Polski" - powiedział dyrektor handlowy Polwaksu Jacek Matracki, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśla, że istniejąca infrastruktura pozwala na napełnienie lub rozładunek w ciągu doby 15 autocystern, czyli ok. 360 ton produktu. W przypadku transportu kolejowego możliwy jest załadunek i rozładunek 140-160 ton na dobę.

"Do dyspozycji mamy zbiorniki o pojemnościach 50-2000 m3, zlokalizowane na należącym do spółki zabezpieczonym terenie. Całość leży kilka kilometrów od głównej drogi S1, która łączy dziś Słowację z polskimi portami nad Bałtykiem oraz drogi S52, która łączy Śląsk z Czechami. Jesteśmy w południowej części województwa śląskiego, doskonale skomunikowani z autostradami A1 i A4, przebiegającymi przez nasz region" - dodał dyrektor operacyjny spółki Piotr Jodłowski.

Zgodnie z przyjętą pod koniec stycznia 2020 r. nową strategią spółki na lata 2020-2022 Polwax reorganizuje swoją działalność. Zmienia ją i dostosowuje do rynku. Produkcja parafin zostanie skoncentrowana w jednym zakładzie w Jaśle. W Czechowicach pozostaną zakład produkcji świec i zniczy oraz przeznaczone do wynajęcia pojemności, które z czasem staną się centrum logistyczno-magazynowym dla produktów chemicznych.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.

