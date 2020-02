BGK: Wielton ma umowę z bankiem dot. kontraktu eksportowego z firmą Binke z Mali



Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę wykupu wierzytelności z kontraktu eksportowego zawartego pomiędzy polskim producentem naczep Wielton a firmą Binke z Mali w Afryce, podał bank. Dla BGK jest to pierwsze wykorzystanie finansowania w tej formule na rynku afrykańskim. Wartość kontraktu to 890 tys. euro, natomiast kwota finansowania to 718 tys. euro. Środki zostały właśnie uruchomione.

Polski bank rozwoju wzmacnia pozycję Polski i polskich firm za granicą. Wspiera eksporterów w ekspansji na rynkach zagranicznych, w szczególności na tych o podwyższonym ryzyku. Wśród ostatnich, nowych rynków, na których BGK jest aktywny ze swoimi klientami, jest sześć krajów afrykańskich. Pierwszy afrykański importer polskich produktów, z którym bank rozpoczął bezpośrednią współpracę, pochodzi z Mali, podano.

"Podpisaliśmy umowę wykupu wierzytelności z kontraktu eksportowego zawartego pomiędzy polskim producentem naczep, Wielton S.A., a malijskim przewoźnikiem, spółką Binke Transport. Dzięki nawiązanej współpracy i finansowaniu w kwocie 718 000 euro polski eksporter może zwiększyć sprzedaż, nie narażając się na pogorszenie swojej płynności z uwagi na kilkuletni kredyt. Ogranicza też ryzyko braku zapłaty ze strony afrykańskiego kontrahenta. Pieniądze nie przekraczają granicy, a BGK wypłaca środki bezpośrednio na rachunek polskiego eksportera. W kolejnych latach bank otrzymuje od strony malijskiej spłaty w terminach zgodnych z kontraktem eksportowym. To duża zaleta, szczególnie, że zgodnie z danymi Banku Światowego w przypadku rynków podwyższonego ryzyka średni czas dochodzenia roszczeń w procesie sądowym sięga od 450 do 1300 dni, a koszt takiej procedury może przekroczyć 40% kwoty zobowiązania. Rozwiązania, które proponujemy eksporterom, zabezpieczają ryzyko ich transakcji i wspierają ich w rozwoju poza granicami kraju" - powiedział ekspert Departamentu Bankowości Transakcyjnej w BGK Karol Rozenberg, cytowany w komunikacie.

Dzięki wykupowi wierzytelności importer uzyskuje łatwy dostęp do atrakcyjnego finansowania w postaci długoterminowego zobowiązania handlowego, które w porównaniu z kredytem jest rozwiązaniem prostszym i bardziej korzystnym. Wartość nowych transakcji zrealizowanych dzięki wykupowi przez BGK wierzytelności kontraktów eksportowych w 2019 r. wyniosła ponad 160 mln zł. To kwoty, które realnie wspierają polski eksport.

"Grupa Wielton uruchomiła w 2017 r. spółkę Wielton Africa z siedzibą w Abidżanie, głównym ośrodku gospodarczym Wybrzeża Kości Słoniowej. Obecność Grupy Wielton na tak dynamicznie rozwijającym się rynku afrykańskim, jest czymś naturalnym. Jesteśmy trzecim producentem naczep w Europie i na tyle dużą Grupą, że musimy szukać dodatkowych rynków zbytu dla naszych produktów. Rynek afrykański rozwija się niezwykle dynamicznie i jest bardzo chłonny. Afryka to rynek przyszłości dla Grupy Wielton. Od momentu instalacji naszej spółki zależnej, intensywnie inwestujemy w rozwój nowych produktów dla Afryki, budujemy naszą organizację w wielu centrach na tym kontynencie oraz usprawniamy łańcuch dostaw i usługi dla naszych klientów" - dodał dyrektor Wielton Africa Artur Pietrzak.

Potencjał rynku afrykańskiego dostrzegły już m.in. Chiny. Inwestują tam coraz więcej, budując tym samym pozycję ważnego partnera handlowego. Potencjał rynku krajów afrykańskich wynika m.in. ze wzrostu demograficznego i bogacącego się społeczeństwa. To szanse, które powinni wykorzystać także polscy eksporterzy, podkreślono.

"Choć polski eksport towarów do Afryki w roku 2019 wyraźnie wzrósł, dane za pierwsze dziesięć miesięcy wskazują na 25% wzrost, to w poprzednich 3 latach był on stabilny, a nawet wykazywał tendencje spadkowe. Udział Afryki w całkowitym eksporcie polskich towarów wynosi około 1% i biorąc pod uwagę potencjał rozwojowy tego kontynentu, na pewno powinniśmy dążyć do jego zwiększania. Budowanie przez polskie firmy rozpoznawalności na rynkach afrykańskich powinno bezpośrednio przełożyć się na wzrost naszej pozycji konkurencyjnej i znaczący wzrost wymiany handlowej" - stwierdził główny ekonomista BGK Mateusz Walewski.

Wielton to największy polski producent przyczep, naczep oraz zabudów na samochody ciężarowe oraz trzeci największy producent w Europie i ósmy na świecie. Kontrakt eksportowy z firmą Binke, która jest liderem w międzymiastowym transporcie towarowym w Mali, jest kolejnym krokiem we wzmacnianiu pozycji polskich firm za granicą, podsumowano.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju - jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju.

(ISBnews)