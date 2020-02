Infoscan ma list intencyjny z austriackim dystrybutorem Medintech



Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Infoscan podpisał list intencyjny z Medintech GmbH, austriackim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych, podała spółka. Po zakończeniu negocjacji ma zostać podpisana umowa dystrybucyjna pomiędzy oboma podmiotami, na podstawie której rozwiązanie spółki Infoscan trafi do placówek medycznych w Austrii, a w dalszej kolejności do podmiotów z Niemiec, Szwajcarii, Czech, Słowacji oraz z Węgier. Do tego momentu mają zostać omówione warunki współpracy oraz wszystkie szczegóły związane z wprowadzeniem rozwiązania na wyżej wymienione rynki.

Docelowo współpraca spółki Infoscan oraz Medintech GmbH ma obejmować sprzedaż urządzenia oraz licencji na oprogramowanie do badania podmiotom medycznym z Austrii. Partner miałby odpowiadać również za promocje rozwiązania, a także prowadziłby dystrybucję produktu oraz usługi, podano.

"List intencyjny z Medintech GmbH to kolejny krok na drodze do realizacji naszych planów rozwoju na najbliższe 3 lata. Liczymy na to, że szybo podpiszemy umowę z potencjalnym partnerem. Zagwarantuje nam ona dotarcie na rynek austriacki i pozwoli wejść z naszym rozwiązaniem do kolejnych krajów, w tym na bardzo rozwinięte rynki niemiecki oraz szwajcarski" - powiedział prezes Infoscanu Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

Medintech GmbH jest innowacyjną firmą oferującą rozwiązania w dziedzinie telememonitoringu oraz telemedycyny na terenie Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier. Jej celem jest osiągnięcie nowego poziomu opieki nad pacjentem poprzez zorganizowane centrów telemonitoringu oraz ścisłą współpracę z placówkami służby zdrowia i lekarzami rezydentami, a także zapewnienie pacjentowi opieki medycznej, niezależnie od tego, gdzie on się znajduje.

"Nasz potencjalny partner to firma z dużym doświadczeniem na rynku DACH oraz w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z naszym przyszłym dystrybutorem, którego celem ma być ustalenie ostatecznych warunków biznesowych naszej przyszłej współpracy. Liczymy na to, że szybko podpiszemy umowę oraz zaczniemy realizować zamówienia" - dodał wiceprezes Maciej Nowak.

Podpisanie listu intencyjnego to kolejny postęp w realizacji ogłoszonych w styczniu br. planów rozwoju Infoscanu na lata 2020-2022. Na początku lutego spółka informowała o nawiązaniu współpracy z bułgarskim dystrybutorem Inter Business '91 Ltd. Obecnie firma telemedyczna czeka na otrzymanie pierwszej prognozy zamówień od partnera z Bułgarii, podsumowano.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)