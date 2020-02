Grecja jest liderem już siódmy rok z rzędu, straciła jednak bardzo na popularności. W 2018 r. odwiedziło ją bowiem o 25 proc. więcej turystów z Polski niż w roku 2019.

Walka o pierwsze miejsce była zaciekła i trwa nadal. Zarówno Itaka, jak i Tui przyznają, że Turcja to jeden z najczęściej rezerwowanych kierunków na wakacje 2020. Powodem jest oczywiście cena. Jak wylicza Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelData, tygodniowy pobyt z pełnym wyżywieniem w sierpniu w Turcji kosztuje obecnie średnio nieco ponad 3 tys. zł od osoby. To o niemal 500 zł taniej niż w Grecji. Ale to niejedyna różnica. Jak zauważa Andrzej Betlej, ekspert Traveldata, hotele w Turcji oferują przy tym lepszą jakość noclegu i wyżywienia.

