AccorInvest ma zgodę KE na przejęcie kontroli nad Orbisem



Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wyraziła zgodę na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Orbisem przez AccorInvest, co było warunkiem prawnym w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, podał wzywający.

W połowie grudnia 2019 r. AccorInvest Group ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Orbisu po cenie 115 zł za sztukę. W wyniku wezwania, wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 46 077 008 akcji uprawniających do 46 077 008 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 100% głosów na walnym zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego spółki.

Ponadto, jeżeli będzie to prawnie dopuszczalne, wzywający może postanowić o podjęciu czynności zmierzających do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym, podano wtedy.

Wcześniej Orbis podał, że Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor oraz że AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu.

AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie.

Orbis SA to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor SA.

(ISBnews)