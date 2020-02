Orbis miał 1 258,25 mln zł zysku netto, 329,19 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Orbis odnotował 1 258,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 363,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 329,19 mln zł wobec 411,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 455,3 mln zł w 2019 r. wobec 1 401 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 778,68 mln zł wobec 141,9 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2019 roku Orbis przeszedł gruntowną transformację. Przebudowaliśmy strukturę naszej działalności dzięki podziałowi spółki na dwie linie biznesowe, tj. spółkę prowadzącą działalność usługową ('asset light') i spółkę inwestującą we własne obiekty ('asset heavy'). Zbycie działalności usługowej na rzecz Accoru umożliwiło Orbisowi skupienie uwagi na zarządzaniu własnymi nieruchomościami hotelowymi. Obie spółki rozwijają się w szybkim tempie, w zgodzie z oczekiwaniami zarówno swoich gości, jak i partnerów biznesowych, w pełni wykorzystując wypracowany przez siebie specyficzny know-how" - skomentował prezes i dyrektor generalny Orbisu Gilles Clavie, cytowany w komunikacie.

Jako właściciel 73 hoteli położonych w 6 państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Orbis wkracza dziś w nową erę rozwoju wraz ze swoim nowym akcjonariuszem - spółką AccorInvest, która jest w trakcie nabywania akcji Orbisu od Accoru, dodał.

"Mając na uwadze cel, jakim jest zapewnienie najwyższej jakości usług i dostępu do międzynarodowych marek, Orbis zawarł z Accorem umowę zarządzania 73 hoteli należących do Orbisu, rozpoczynając w ten sposób nowy rozdział współpracy. Nasza perspektywa się zmienia, jednak niezmiennie dążymy do wzmocnienia wiodącej pozycji w regionie i pomimo intensywnego procesu przekształceń trwającego przez cały rok 2019, zdołaliśmy poprawić wyniki we wszystkich strategicznych obszarach" - wskazał Clavie.

Mimo bardzo intensywnego roku, z uwagi na przekształcenia i strategiczne zmiany w Orbisie, spółka zachowała zdolność do pełnego wykorzystania sprzyjającego klimatu gospodarczego, podkreślono w materiale.

"W realizacji strategicznych celów, szczególnie dalszej poprawy wyników działalności, Orbis osiągnął sukces już szósty rok z rzędu. Bardzo dobry wynik finansowy znajduje odzwierciedlenie w danych: przychody w ujęciu porównawczym zwiększyły się o 4,6% do poziomu 1 419,6 mln zł a EBITDA operacyjna wzrosła o 12,6% do poziomu 499,1 mln zł" - napisano w komunikacie.

Orbis podkreśla, że bardzo dobre wyniki osiągnął na większości kluczowych rynków, także na poziomie operacyjnym. Przychód na pokój w ujęciu porównawczym wzrósł o 5,5% do poziomu 201 zł.

"Obserwowaliśmy jednak zróżnicowanie tego wskaźnika w zależności od kraju: w Polsce wzrost wyniósł +4,4%, na Węgrzech +9,1%, w Czechach 4,2% w ujęciu porównywalnym. Wzrost ten wynika z przyjętej strategii cenowej - spółka zdołała podnieść średnią cenę w grupie o +4,6% w porównaniu z rokiem 2018, utrzymując jednocześnie wskaźnik frekwencji na stabilnym poziomie" - czytamy dalej.

Po zrealizowaniu przez Orbis transakcji zbycia działalności usługowej (asset light) na rzecz Accoru, w portfolio Accoru znalazło się 66 działających hoteli wg. modelu asset light (na podstawie umów franczyzy i zarządzania) oraz planowane inwestycje asset light (42 hotele), na podstawie zawartych już wcześniej umów. Wartość transakcji wyniosła 1 218,4 mln zł. W jej efekcie portfolio Orbis obejmuje obecnie 73 obiekty własne i w leasingu, w 6 państwach, tj. w Polsce, na Węgrzech, w Republice Czeskiej, Rumunii, Słowacji i na Litwie, podkreślono także.

"Orbis będzie się rozwijał w oparciu o unikalne know-how i doświadczenie w inwestowaniu w nieruchomości hotelowe na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, dążąc do optymalizacji portfela aktywów i budowania długoterminowej wartości dzięki inwestycjom capex. Spółka ma już w realizacji inwestycje w 4 hotele położone w kluczowych miastach i w najlepszych lokalizacjach w Polsce i na Węgrzech, poszukuje też innych projektów inwestycyjnych mając na celu powiększenia portfolio własnych hoteli" - zapowiedziano też w materiale.

"Patrząc w przyszłość, nie mam wątpliwości, że grupa jest dobrze przygotowana do skorzystania w jak najpełniejszy sposób z możliwości wynikających z wdrożenia nowej strategii i wzmocnienia swojej wiodącej pozycji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Rok 2020 będzie dla Orbisu niezwykle ważny nie tylko ze względu na integrację z nowym partnerem strategicznym, lecz także ze względu na nadchodzące obchody 100-lecia firmy" - podsumował prezes.

Orbis SA to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor SA.

