Synektik ma umowę na sprzedaż systemu da Vinci dla szpitala MSWiA w Warszawie



Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Synektik podpisał umowę z Centralnym Szpitale Klinicznym MSWiA w Warszawie o wartości 12,9 mln zł netto, która dotyczy sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu robotycznego da Vinci dla szpitala, podała spółka.

Szpital MSWiA w Warszawie to dziewiąta placówka medyczna w Polsce, która będzie wykorzystywać autoryzowany system robotyczny da Vinci. Obecnie jest on dostępny w: Poznaniu, Warszawie, Białymstoku, Krakowie, Wrocławiu, Siedlcach oraz Wieliszewie, podano także.

Europejskim liderem w dostępie do robotyki medycznej pozostają Niemcy oraz Włochy - w każdym z tych krajów pracuje ponad 120 systemów da Vinci. Większą od Polski liczbą robotów mogą się również pochwalić dwa razy mniejsza pod względem ludności Rumunia i aż czterokrotnie mniejsze Czechy, zastrzeżono.

"Z satysfakcją odnotowujemy fakt, że system da Vinci trafi do kolejnego polskiego szpitala. To również niezbity dowód na zmiany jakościowe zachodzące na rodzimym rynku technologii medycznych, w których Synektik odgrywa ważną rolę. Cieszę się, że coraz więcej polskich szpitali, także publicznych, docenia korzyści, jakie oferuje chirurgia robotyczna. Przypomnę, że wdrożenie technologii da Vinci pozwala na rewolucję jakościową w terapii szeregu schorzeń, umożliwiając wyjątkowo efektywne, małoinwazyjne przeprowadzenie złożonych zabiegów chirurgicznych i ograniczając do minimum ryzyko powikłań pooperacyjnych" - powiedział założyciel i prezes Synektik Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

Od października 2018 r. w polskich szpitalach przeprowadzono ponad 1 100 zabiegów w asyście robotów da Vinci. Obecnie systemy wykorzystywane są w naszym kraju przede wszystkim w operacjach z zakresu ginekologii, urologii, chirurgii ogólnej i laryngologii. Jednak rodzimy rynek jest wciąż w początkowym stadium rozwoju. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych jeden robot przypada na około 100 tys. mieszkańców, w Polsce, razem ze szpitalem MSWiA, jest jeden na ponad 4 miliony osób, podkreślono.

"Trzeba pamiętać, że systemy robotyczne, choć niezwykle doskonałe, pozostają przede wszystkim narzędziami w rękach lekarza. W każdym przypadku to wysoko wykwalifikowany chirurg, a nie robot, przeprowadza operację. Kluczową kwestią jest także odpowiednie przygotowanie samego systemu robotycznego poprzez zapewnienie legalnego oprogramowania, właściwie dobranych instrumentów i autoryzowanego serwisu. Tylko dobrze wyszkolona kadra medyczna i autoryzowane systemy gwarantują bezpieczeństwo pacjentów" - dodał Kozanecki.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)