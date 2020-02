Medinice ma umowę z Uniwersytetem we Wrocławiu na badania w projekcie MiniMax



Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Medinice zawarł umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu na przeprowadzenie badań przedklinicznych na zwierzętach w projekcie MiniMax.

"Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przystąpi do realizacji badań przedklinicznych po uprzednim uzyskaniu od właściwej Lokalnej Komisji Etycznej zgody na przeprowadzenie badania przedklinicznego na zwierzętach oraz dostarczeniu przez emitenta prototypów elektrody MiniMax" - czytamy w komunikacie.

Elektroda MiniMax będzie pierwszą na świecie elektrodą "2 w 1" do ablacji przezskórnej posiadającą funkcje diagnostyczne i lecznicze, która będzie używana podczas zabiegów ablacji bez konieczności użycia szkodliwej dla pacjentów i personelu medycznego fluoroskopii, podano także.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.

(ISBnews)