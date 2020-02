Minister Maląg we wtorek w Żyrardowie uczestniczyła w uroczystym podpisaniu przez prezydenta ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, tzw. trzynastych emerytur.

Podczas tego spotkania szefowa MRPiPS poinformowała, że na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Maląg zapewniła, że czternasta emerytura będzie wypłacana w końcówce 2021 r..

Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że w 2021 r. "czternaste świadczenie" w wysokości najniższej emerytury otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń itd.).

W przypadku osób, których świadczenia przekraczają 2,9 tys. zł, "czternastka" będzie wypłacana na zasadzie "złotówka za złotówkę", czyli w kwocie pomniejszonej o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą 2,9 tys. zł.

Większość "czternastek" byłaby wypłacona w listopadzie 2021 r.

Rozwiązanie to ma być zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

>>> Czytaj też: Strategia realizowana przez NBP jest bardzo ryzykowna [OPINIA]