Technik farmacji- czy to zawód z przyszłością?



Jedną z możliwości, aby otrzymać pracę w aptece jest ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie technika farmacji. Trwa ona zazwyczaj około 3 lat i można do niej chodzić w systemie weekendowym. Po zdaniu egzaminów i otrzymaniu tytułu technika można rozpocząć poszukiwanie pracy. Jednak warto wiedzieć, że technik farmacji może pracować tylko i wyłącznie pod nadzorem magistra farmacji, jednocześnie nie ma uprawnień spowodowanych brakiem specjalistycznej wiedzy do wydawania niektórych leków. Ponadto nie powinien też udzielań informacji klientom, którzy chcą się poradzić. Słynne z reklam zdanie: "skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutom" nie dotyczy techników. Jednocześnie zarobki są także znacznie niższe. Choć ofert pracy na to stanowisko jest bardzo dużo na rynku pracy.



A może magister farmacji?



Niewątpliwie praca jako magister farmacji ma swój prestiż, a zarobki zazwyczaj przekraczają średnią krajową. Można także założyć swoją aptekę. Oczywiście konieczne jest ukończenie studiów wyższych i obrona pracy magisterskiej. Na samym początku trzeba dostać się na studia, które są jednolite i trwają 5 lat. Ale żeby się na nie dostać trzeba uzyskać bardzo przyzwoity wynik z matury, a więc nie wystarczy tylko jej zdać. Ponadto konieczne jest zdawanie przedmiotów takich jak: biologia, chemia, poza oczywiście tymi obowiązującymi czyli matematyką, językiem polskim czy też obcym. Na portalu Pracuj.pl można znaleźć wiele ciekawych ofert pracy dedykowanych właśnie do magistrów farmacji.



Niewątpliwie praca z aptece wymaga wiedzy specjalistycznej. Jednocześnie daje dobre możliwości zarobku, a przy tym nie jest pracą ciężką. Warto jednak wiedzieć, że poza wydawaniem leków magister farmacji może także przygotowywać samodzielnie niektóre maści, które przepisywane są na zlezienie np. dermatologa. Z kolei technik takowych kwalifikacji już nie posiada. Ponadto może wykonywać swoje obowiązku pod nadzorem magistra.