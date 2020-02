Grupa Azoty Chorzów zakłada kilka milionów złotych zysku netto w 2021 roku



Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Chorzów - spółka zależna Zakładów Azotowych Puławy z Grupy Azoty - przewiduje wypracowanie kilka milionów złotych zysku netto w 2021 roku, poinformował ISBnews prezes Piotr Hetnar.

"Nasz plan zakłada, że w 2020 roku osiągniemy przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 60 mln zł i wynik netto zbliżony do zera. W 2021 roku przychody powinny wzrosnąć do ok. 80 mln zł, a w ciągu kolejnych dwóch lat do ok. 100 mln zł. Spodziewam się, że już w 2021 roku zysk na poziomie netto wyniesie kilka milionów złotych" - powiedział Hetnar ISBnews w kuluarach konferencji prasowej.

Jak powiedział Hetnar na konferencji prasowej, od początku 2019 roku Grupa Azoty Chorzów ograniczyła zatrudnienie o około 30% - ze 158 do 110 pracowników.

"Odbyło się to w spokojnej atmosferze, we współpracy z partnerem społecznym" - zastrzegł prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

"Celem planu restrukturyzacji Grupy Azoty Chorzów jest odzyskanie i utrzymanie trwałej rentowności spółki. Gwarancją tego, że Chorzów jest i będzie solidnym partnerem dla kontrahentów jest zmiana identyfikacji wizualnej i możliwość wykorzystania przez spółkę logo Grupy Azoty" - dodała wiceprezes Zakładów Azotowych Puławy Anna Zarzycka-Rzepecka.

Grupa Azoty Chorzów to spółka w 97% zależna od Zakładów Azotowych Puławy, największej spółki wchodzącej w skład Grupy Azoty. Posiada trzy linie produkcyjne o mocy 14 tys. ton nawozów rocznie, produkuje głównie azotan potasu, azotan wapnia i nawozy krystaliczne NPK.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)