47-letni polityk Partii Liberalnej, ekonomista z wykształcenia i były bankowiec, ma 10 dni na utworzenie nowego rządu i musi uzyskać wotum zaufania od parlamentu.

"Chcę szybko przerwać ten impas, moim kandydatem na premiera jest minister finansów. Mam nadzieję, że wkrótce przygotuje on skład gabinetu, program rządu i przedstawi go deputowanym" - powiedział Iohannis dziennikarzom.

W poniedziałek Trybunał Konstytucyjny zablokował tworzenie nowego rządu, na czele z dotychczasowym premierem Ludovikiem Orbanem z Partii Liberalnej, gdyż uznał, że powierzenie mu tej misji jest sprzeczne z ustawą zasadniczą. Decyzja TK zablokowała też plany prezydenta Iohannisa i sprawujących do tej pory prowizorycznie władzę liberałów, by doprowadzić do przedterminowych wyborów parlamentarnych. W tej sytuacji prezydent musiał powierzyć misję utworzenia rządu kolejnemu politykowi.

W rumuńskim parlamencie nie ma w tej chwili żadnej dysponującej większością frakcji bądź koalicji, a Orban był szefem rządu mniejszościowego. (PAP)