Wybranymi pociągami, które zatrzymają się na stacji Kraków Nowa Huta od 15 marca, będą składy: SKA3 Kraków Główny 6:11 – Kraków Nowa Huta 6:30 – Tarnów 7:39; „Dolina Popradu” Kraków Główny 7:44 – Kraków Nowa Huta 8:01 – Krynica-Zdrój 12:38; Kraków Główny 13:09 - Kraków Nowa Huta 13:26 – Rzeszów Główny 15:59; SKA3P Kraków Główny 14:10 – Kraków Nowa Huta 14:30 – Tarnów 15:28; SKA3 Kraków Główny 23:41 – Kraków Nowa Huta 0:00 – Tarnów 1:09; SKA3 Tarnów 7:53 – Kraków Nowa Huta 9:02 – Kraków Główny 9:21; SKA3 Tarnów 15:42 – Kraków Nowa Huta 16:54 – Kraków Główny 17:10; „Dolina Popradu” Krynica-Zdrój 14:00 – Kraków Nowa Huta 18:51 – Kraków Główny 19:10.

Przewoźnik podał, że od 14 czerwca powróci pociąg przez stację Lubocza, na północno-wschodnich obrzeżach Krakowa. Poprawi to dostępność komunikacyjną tego rejonu miasta, umożliwiając dojazd koleją do centrum w 15 minut, z takich nowohuckich osiedli jak Wzgórza Krzesławickie, Grębałów i Lubocza. Zapewni także możliwość dojazdu do firm zlokalizowanych na północ od Nowej Huty.(PAP)

autor: Rafał Grzyb