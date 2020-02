Najnowszy bilans epidemii koronawirusa we Włoszech: 14 zgonów, 528 osób zakażonych

Najnowszy bilans epidemii koronawirusa we Włoszech: 14 zgonów, 528 osób zakażonych

Do 14 wzrosła liczba zmarłych we Włoszech osób zarażonych koronawirusem - poinformował w czwartek rządowy komisarz ds. kryzysu Angelo Borrelli. Zarażonych w kraju jest 528 osób. Za "doskonałą wiadomość" uznał to, że w Lombardii wyleczono 37 chorych.