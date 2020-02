Pekao przedstawi nową strategię w XI, chce utrzymać koszt ryzyka wys. 50 pb



Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Bank Pekao planuje przedstawić założenia nowej strategii oraz podsumować obecnie obowiązującą strategię do roku 2020 podczas Dnia Inwestora w listopadzie, poinformował prezes Marek Lusztyn.

"W ciągu kilku miesięcy będziemy rozpoczynali prace nad nową strategia i efekty realizacji strategii 2002 i nową strategię przedstawimy na Dniu Inwestora, który mamy jesienią, czyli w okolicach listopada" - powiedział Lusztyn podczas konferencji prasowej.

Dodał, że w nowej strategii bank będzie chciał utrzymać koszt ryzyka na poziomie 50 punktów bazowych.

"Jeśli chodzi o koszt ryzyka, to uważamy, że naturalnym poziomem - biorąc pod uwagę nasz asset mix, politykę kredytową [...] powinien kształtować się w okolicy 50 pb. To jest też poziom, co do którego sygnalizowaliśmy, że znajdziemy się roku 2020 - w trzecim roku strategii. Do tej pory realizowaliśmy wyniki lepsze niż założone w strategii. Widzimy pewne spowolnienie gospodarcze o takie zjawisko przekłada się na trochę wyższy koszt ryzyka. Patrząc w przód i poza rok 2020 zakładamy, że naturalny poziom kosztów ryzyka dla baku to jest 50 pkt" - powiedział także Lusztyn.

Koszt ryzyka wyniósł 46 pb w 2019 r. (skorygowany sięgnął 43 pb). Oczekiwania na ten rok to ok. 50 pb.

Jak poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak, w nowej strategii na pewno istotna będzie dalsza akwizycja klientów.

"Poziom akwizycji nowych rachunków detalicznych zbliża się do 500 tys. Na pewno akwizycja jest stałym, kluczowym elementem wzrostu i będzie elementem strategii na nie mniej ambitnych poziomach" - powiedział Kubiak podczas konferencji.

Wiceprezes dodał, że wzrost liczby kont detalicznych, który wyniósł 455 tys. w 2019 roku jest znacznie powyżej ambicji, które obejmowały 400 nowo otwartych rachunków w bieżącym roku.

Planowany na ten rok wzrost dochodów komercyjnych to powyżej 10%. Wzrost kredytów planowany jest na poziomie 7-8% (wobec 8% w ub.r.). Koszty ryzyka mają wynieść ok. 50 pb, a wskaźnik Tier1 - powyżej 14,5% (wobec 15% w ub.r.), podał bank w prezentacji wynikowej.

Zarząd nie skomentował procesu transakcji sprzedaży mBanku.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)