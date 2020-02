Termin wezwania na akcje BSC Drukarni Opakowań przedłużony do 26 marca



Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Termin przyjmowania zapisów na akcje BSC Drukarni Opakowań w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton i Colorpack, został przedłużony do 26 marca 2020 r., podała spółka.

"Data zakończenia przyjmowania zapisów: 26 marca 2020 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: 31 marca 2020 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 3 kwietnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Pierwotnie zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane miały być od 12 lutego do 12 marca br. Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji miało nastąpić 20 marca 2020 r.

25 lutego br. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne - akcjonariusze mniejszościowi BSC Drukarni Opakowań - uznali cenę zaproponowaną w wezwaniu, wynoszącą 40,38 zł za akcję za nieodzwierciedlającą wartości godziwej i zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w wezwaniu.

Także fundusze zarządzane przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Ipopema TFI) uznały cenę zaproponowaną w wezwaniu za rażąco niską i nieodzwierciedlającą wartości godziwej akcji spółki oraz zapowiedziały wczoraj, że nie zamierzają uczestniczyć w wezwaniu.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)